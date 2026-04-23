Colombia encabeza la contratación de entrenadores de IA en Latinoamérica: creció 745% en 2025

Los entrenadores de IA se empiezan a consolidar como un rol clave para la implementación de esta tecnología en todo el mundo.

Este rol ofrece remuneraciones competitivas a nivel global, que pueden superar los 100 dólares por hora en posiciones de alta experticia.

En medio del acelerado avance de la inteligencia artificial, Colombia lideró la contratación de entrenadores de IA en Latinoamérica durante 2025, uno de los roles emergentes más relevantes del mercado laboral global. Según el Reporte Global de Contratación 2025 de Deel, plataforma global de recursos humanos y gestión de nómina, durante ese año, la incorporación de este perfil a través de la plataforma registró un crecimiento del 745%.

En Colombia, los roles más demandados incluyen: entrenadores de IA generalista, testers de software con IA y traductores especializados, evidenciando una evolución de posiciones operativas a unas más técnicas y sofisticadas.

Este comportamiento responde a un cambio estructural en el mercado laboral. La demanda de estos perfiles ha aumentado en el mundo a medida que los sistemas de IA se expanden hacia nuevos idiomas, mercados y casos de uso, lo que ha convertido este rol en una pieza clave para su implementación y validación.

En este contexto, Latinoamérica mostró un fuerte dinamismo en la contratación de entrenadores de IA, con Colombia a la cabeza (+745%), seguida por Argentina (+724%), Brasil (+642%), México (+408%) y Chile (+209%), confirmando el posicionamiento de la región como un mercado estratégico para la industria de la inteligencia artificial.

Por otra parte, a nivel global, la distribución del talento en entrenadores de IA muestra una concentración relevante en algunos mercados. Estados Unidos agrupa el 58% de estos profesionales, seguido por India (7%), Filipinas (4%), Canadá (2%) y Kenia (1%), lo que evidencia que otros mercados comienzan a ganar protagonismo gracias al dominio de idiomas y el conocimiento de contextos locales.

“La evolución de este rol refleja cómo el talento colombiano y latinoamericano está asumiendo un papel cada vez más relevante a escala global. Diversas industrias requieren conocimiento local, habilidades lingüísticas y perfiles especializados para asegurar que sus modelos de IA funcionen correctamente en distintos mercados y contextos, lo que abre nuevas oportunidades para la región”, afirmó Natalia Jiménez, directora de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica en Deel.

¿Qué hacen los entrenadores de IA?

Son los responsables de supervisar, validar y adaptar los sistemas de inteligencia artificial para su uso en contextos reales, asegurando que sus respuestas sean precisas, coherentes y adecuadas a distintos entornos culturales, lingüísticos y profesionales. Este rol abarca tareas como el etiquetado de datos, la validación de respuestas complejas, entre otras; e involucra tanto perfiles generalistas como especializados en disciplinas como medicina, economía, traducción, matemáticas o testeo de software.

Sus niveles de compensación están directamente asociados al grado de especialización y complejidad de las tareas. Según los datos de Deel, a nivel global, el 30% de los entrenadores de IA ganan entre 15 y 20 dólares por hora, un 19% recibe entre 50 y 75 dólares por hora, y un 6%, que se desempeña en posiciones altamente especializadas, supera los 100 dólares por hora.

La expansión de estos perfiles evidencia un cambio en la forma en que la inteligencia artificial se implementa y despliega. Lejos de funcionar de manera autónoma, estos sistemas dependen cada vez más de la interacción entre la tecnología y el conocimiento humano para adaptarse a distintos mercados, idiomas y usos. En esa convergencia, el talento especializado cumple un rol fundamental para garantizar una adopción efectiva y responsable.