Colombia apuesta por Perú: un ecosistema en expansión para startups con visión regional

El ecosistema de innovación en Perú está dando pasos firmes para consolidarse como uno de los más atractivos de la región.

Esto, porque en 2024 registró un crecimiento del 56,7 % en inversión extranjera directa, alcanzando USD 6.799 millones, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Este crecimiento va muy de la mano de los resultados que eventos como las Tech Week generan al ser espacios clave para impulsar la innovación, generar conexiones estratégicas y visibilizar el talento emprendedor frente a corporativos e inversionistas internacionales.

Por ejemplo, la Colombia Tech Week 2025, celebrada del 18 al 30 de agosto en Bogotá y Medellín. Se estableció como un lugar importante para el ecosistema tecnológico latinoamericano, al reunir a más de 15.000 asistentes, entre inversores internacionales y varias actividades. Acontecimientos como este no solamente impulsan el ecosistema local, sino que además extienden el panorama regional, lo cual vuelve esencial que los emprendedores colombianos participen en espacios como Perú Tech Week para robustecer la colaboración, la visibilidad y las redes en toda la región.

La Perú Tech Week 2025, que se celebrará del 29 de septiembre al 5 de octubre, se perfila como un punto de encuentro estratégico para emprendedores colombianos y de latinoamérica. Con más de 50 actividades y la expectativa de reunir al menos a 10,000 asistentes, este encuentro promete superar los resultados de ediciones anteriores y consolidarse como una vitrina regional de innovación.

“Queremos mostrar que el Perú entero es un terreno fértil para la innovación. Con un ecosistema que no deja de crecer, nuestro país ofrece un enorme potencial para emprendedores e inversionistas no solo de Colombia, si no de toda la región que buscan expandirse en Latinoamérica”, aseguró Joseph Luján, Head Marketing & Communication de Perú Tech Week.

El 95% de las actividades de Perú Tech Week serán de acceso libre, facilitando la participación de emprendedores en todas las etapas. El evento contará con fondos de inversión, corporativos y líderes de startups, con hitos como el Perú Venture Capital Conference, el mayor foro de inversión del país. La semana iniciará con una reunión de bienvenida que reunirá a 100 instituciones clave de emprendimiento e innovación a nivel nacional e internacional.

Finalmente, Luján, resalta que participar en esta cita para los emprendedores colombianos, representa la posibilidad de ampliar sus mercados, conectar con fondos de inversión y tejer alianzas estratégicas. Esto, porque según datos de iNNpulsa, más del 65% de las startups locales busca internacionalizarse en sus primeros cinco años, por lo que Perú Tech Week surge como una oportunidad concreta para avanzar en esa dirección.