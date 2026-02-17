CNE habilita en el Huila, punto de atención y de apoyo tecnológico para la acreditación digital de testigos electorales

Por primera vez en Colombia, testigos y observadores electorales podrán acreditarse digitalmente mediante un sistema con código QR, como parte del proceso de modernización y fortalecimiento de la transparencia electoral de cara a las elecciones de 2026.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informa que entra en funcionamiento en la ciudad de Neiva un Punto de Atención Departamental de apoyo tecnológico, el cual operará como centro piloto para la implementación de la acreditación digital de testigos electorales mediante código QR, una innovación que permitirá optimizar los procesos de verificación, control y acompañamiento electoral en el país.

Este Punto de Atención de apoyo tecnológico queda a disposición de la ciudadanía y de los actores políticos del departamento del Huila, como parte de la estrategia institucional del CNE orientada a fortalecer la pedagogía electoral y brindar acompañamiento directo a los diferentes participantes del proceso electoral en el territorio, de cara a los próximos comicios.

Desde este espacio, el CNE brindará servicios de asesoría técnica y apoyo a las agrupaciones y partidos políticos en el uso de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación. Así mismo, se desarrollarán jornadas de capacitación dirigidas a testigos, observadores y auditores electorales, con el fin de garantizar un adecuado ejercicio de sus funciones y contribuir al fortalecimiento de la confianza en los resultados electorales.

La puesta en funcionamiento de este Punto de Atención de apoyo tecnológico en Neiva representa un avance en la modernización de los procesos electorales y reafirma el compromiso del Consejo Nacional Electoral con la transparencia, la legalidad y la pedagogía electoral, así como con el acompañamiento permanente a los actores políticos y a la ciudadanía.

El Punto de Atención Departamental del CNE en el Huila se encuentra ubicado en la carrera 4 No. 12 – 59, segundo piso, Conecta Work Center, en la ciudad de Neiva. Desde allí, el Consejo Nacional Electoral invita a las agrupaciones y partidos políticos a realizar oportunamente sus postulaciones y procesos de acreditación de testigos electorales a través de los canales dispuestos por la autoridad electoral.