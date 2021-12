Ciudades familiares: Uniendo a las familias y reconstruyendo el tejido social

Este sábado 18 de diciembre a las 9:00 de la mañana, se realizará en Neiva el Foro ‘Ciudades familiares, cómo restaurar el país desde la familia y los principios’ en el cual estará presidido por el candidato a la Cámara de Representantes por el partido Conservador, David Cangrejo Torres (C104), con el importante acompañamiento del candidato al Senado, Mauricio Giraldo (C57) y el formador, Julián Hoyos; quienes profundizarán en la necesidad de construir sociedad desde la base del fortalecimiento de los valores y principios en la familia.

El médico David Cangrejo Torres, resalta que hay que trabajar fuertemente en combatir la desintegración de la familia, porque allí, es donde precisamente se generan muchas dificultades para el desarrollo de una sociedad estable y es desde la familia misma, donde debe restaurarse el tejido social, uno de los principales pilares de su proyecto político.

“Hay que decirle a los huilenses que para nadie es un secreto que vivimos en un paraíso, Colombia es un paraíso y sin embargo no lo sentimos así, y si no lo sentimos así, tenemos que hacernos la pregunta, ¿Qué estamos haciendo mal? y la primera respuesta que se nos vino, es precisamente la desintegración de nuestras familias, nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones y restaurar nuestra sociedad desde la familia misma, la defensa de los valores y los principios, principios que hemos perdido como sociedad y que nos lleva precisamente a que no tengamos desarrollo”, acotó.

El especialista de la salud, aseguró que precisamente por esta razón, es que su proyecto político viene de la mano con un gran compromiso con las familias: “yo soy misionero desde hace seis años, en proceso de conversión, y desde luego soy esposo, padre de dos hijos y esto nos lleva al compromiso con las familias, allí (en el foro) tendremos la oportunidad de presentar nuestro proyecto político a la Cámara de Representantes y en esta ocasión con este gran amigo y hermano de comunidad, Mauricio Giraldo en la candidatura al Senado de la República”.

Compromiso con las familias

Por su parte el empresario y aspirante al Senado, Mauricio Giraldo, expresó lo que pretende realizar desde sus planteamientos políticos para el país: “lo que queremos hacer es construir desde la unión familiar, construir desde los corazones de cada uno, esas familias que son tan importantes”.

“Son las banderas que nos acompañan, vamos a trabajar mucho por las familias, incluso me gusta que me llamen el senador de las familias, porque eso es lo que vamos a hacer, trabajar por las familias”, concluyó.

El foro se realizará en las instalaciones del restaurante Zoológico y será de entrada libre. Sus ponentes son misioneros de Lazos de Amor Mariano y participan en el Centro de Pensamiento Conciudadanos.