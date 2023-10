Ciudad fallida

Neiva se ha transformado en una ciudad injusta y disfuncional. Debería respetar más a sus habitantes. Hay muchas ciudades en el mundo que hace calor todo el año y tienen turismo las 24 horas del día. Neiva en los últimos años estafó a sus visitantes, pero claramente también a sus habitantes.

Los hizo sentir de más, maltratados, angustiados por la inseguridad, los huecos que generan muertes innecesarias de familias humildes que van en sus motos porque no tienen medios para movilizarse en el desastroso sistema de transporte impúdico.

Mañana podremos ver si la contradicciones diarias y constantes que irrespetan a la gente afectan o no. Veremos si damos una vuelta de página o nos mantenemos en las mismas y no demostramos que no aprendimos nada y nos pueden maltratar. Inclusive si, a pesar de todas estas cosas, aquellos que viven del estado y contratan con la alcaldía, sin esfuerzo y riéndose de todos, pueden seguir engañando a todos.

La vida es un caminar con una decisión tras otra de la que tenemos que hacernos cargo y aceptar las consecuencias. La hipocresía de la mayoría de los candidatos de ocultar su vínculo con la administración, su forma de aceptar contratos o favores del que hoy fingen es su enemigo y lo premiaron anteriormente veremos qué resultados tiene mañana.

Soy argentino y vivo en Neiva hace 11 años, convivo con muchas situaciones inexplicables que solo ocurren en nuestra amada Latinoamérica del realismo mágico. Es hora de decir ¡BASTA! y hacernos respetar. Tenemos que evolucionar y dejar de depender de la teta oxidada del estado.

Los convoco a fundar la ciudad de la “respetolandia” en donde todos podemos hacer algo para frenar y sacarnos de encima tanta situación evitable y hacer sonreír a Neiva. No señores, no todo vale y mañana, si la justicia y las autoridades electorales no traicionan al pueblo permitiendo jugadas sucias, todo hace pensar que la realidad va a cambiar y va a salir el sol para Neiva. Ojalá no vuelvan a ganar los egoístas de siempre que pretenden todo y no dan nada.

Neiva puede dejar de ser una ciudad deficiente, en donde sus cómplices han interrumpido todas las dinámicas de desarrollo. Es hora de un llamado a la coherencia, el trabajo es de cada uno en estas horas que quedan.

Las redes sociales muestran lo que los candidatos son, si muchos hablan de respeto, pero se ríen de los otros, si antes eran supuestos buenos funcionarios y ahora madrean, incumplen normas, aprovechan los debates para ladrar como perros con rabia, no le preste atención, esa agresividad la transportan a el gobierno y seguiremos en las mismas.

Hago un llamado como extranjero que ama esta ciudad, que los que me conocen saben que doy la vida por ella, que he trabajado en distintos ámbitos y en todos he buscado colaborar con las causas nobles y justas, con el desarrollo y generar atractivos para esta ciudad del verano eterno y los mejores amaneceres con el nevado de regalo y los atardeceres románticos que a uno le alegran el alma.

Hay muchas maneras de colaborar con Neiva, la primera y más importante es yendo a votar por los que no son amigos del gobierno actual, por los que demuestran personalidad y coraje, los que saben cómo desarrollar una ciudad, motivar a las nuevas generaciones que no se comprometen con la realidad, pero después esperan tenerlo todo.

Es hora de recuperar a Neiva y de sacar el pecho por ella. De hacernos respetar con nuestro voto y cortar el chorro de aquellos que dicen valorarla hace años, pero en los hechos la golpean. El desempleo crece y se maltrata a los empresarios y empleados con una delincuencia que nos tiene secuestrados en nuestros hogares, las escuelas cayéndose a pedazos y una educación deficiente que atenta contra el futuro, pero tienen costosos paneles solares en sus techos, contradicciones que se deben acabar ya.

¡Queremos todos juntos tener la oportunidad de ayudar y el voto mañana es la mejor manera de hacerlo, esa es tu acción más próxima y efectiva! ¡Neiva, levántate y anda con un nuevo alcalde que te haga brillar!

—

Por: Caly Monteverdi

Twitter @Calytoxxx