Cinco claves para vigilar la contratación pública durante la Ley de Garantías

Con el inicio del nuevo ciclo político y la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales, la atención sobre la contratación pública cobra una relevancia aún mayor. En un contexto donde cada contrato firmado puede tener implicaciones presupuestales, sociales o incluso electorales, fortalecer la veeduría ciudadana se vuelve una prioridad.

Red Summa, la Alianza Colombiana de Instituciones Públicas de Educación Superior, hace un llamado a aprovechar las herramientas digitales que el Estado pone a disposición para ejercer control social informado y oportuno. “La transparencia no es solo responsabilidad del Estado. También es tarea de ciudadanos que conocen las herramientas, preguntan, contrastan y exigen. Esa es la base de una democracia vigilante y responsable”, afirma la alianza.

Con base en las mejores prácticas usadas por expertos en contratación pública y procesos de formación ciudadana, Red Summa presenta cinco claves para hacer seguimiento a los contratos públicos durante este periodo electoral:

Revise la trazabilidad completa en SECOP I y SECOP II

Desde la publicación del estudio previo hasta la firma del contrato, el SECOP permite rastrear cada etapa del proceso. Verifique cuántos oferentes participaron, qué cambios hubo en los documentos y si se respetaron los tiempos establecidos. Entender la historia completa de un proceso es una de las formas más efectivas de detectar anomalías.

“Cuando una persona entiende el antes, durante y después de un proceso contractual, puede detectar señales de riesgo sin necesidad de ser experto. La trazabilidad es el mapa completo de lo que pasa con la plata pública”, asegura Lorena Ortiz, abogada experta en licitaciones.

Cruce la información con el Plan Anual de Adquisiciones (PAA)

Este documento revela que tenía planeado comprar la entidad en el año. Compare esa planeación con los contratos que están saliendo. Si detecta procesos que no estaban previstos, contrataciones fragmentadas o adiciones frecuentes, puede haber motivos para alertar.

Use el Portal de Transparencia Económica para rastrear la ejecución del presupuesto

Administrado por el Ministerio de Hacienda, este portal muestra cómo se están invirtiendo los recursos públicos. Es posible cruzar contratos con presupuestos aprobados, identificar retrasos en desembolsos o detectar montos inusuales que no coinciden con la ejecución programada.

Verifique el historial del contratista en Consulta Ciudadana

Esta herramienta permite revisar antecedentes, inhabilidades y sanciones de los proveedores del Estado. Es clave saber si un contratista ha tenido múltiples contratos con una misma entidad o ha sido sancionado por incumplimientos previos.

Esté atento a señales de alerta típicas de época electoral

Algunas prácticas requieren mayor vigilancia: contratación directa sin justificación técnica, publicación de procesos a última hora, cambios súbitos en pliegos o cronogramas, adiciones recurrentes al mismo proveedor o fragmentación de contratos para evitar licitaciones. Todas son señales que deben ser observadas y reportadas.

Red Summa insiste en que el control social no requiere ser experto, sino estar dispuesto a mirar con atención, hacer preguntas y usar las plataformas disponibles. En un momento decisivo para la democracia, la vigilancia ciudadana es una forma de participación activa que puede marcar la diferencia.

Con esta apuesta pedagógica, la organización continúa posicionándose como una red de educación superior comprometida con el fortalecimiento de la cultura ciudadana, la transparencia y la vigilancia del poder público desde el conocimiento.