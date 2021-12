Carta a Gustavo Petro

Todo resultó ser un completo desastre, con las dimensiones y repercusiones de un cataclismo, del cual el país no se repondrá sino en los próximos 50 años cuando se exponga un líder de su estatura, pues en el caso del Huila, los señores Armando Cuéllar, Abel Sepúlveda, Mauro Sánchez y los delegados de la UP y Polo, se encargaron de autoproclamarse los representantes de Petro en el departamento, armaron su comité “incluyente para convocar masas cuando vino Petro y demostrar poder de convocatoria, engañándolo, pues en el auditorio de Coomotor más del 70% eran invitados nuestros”, pero una vez la etapa de definiciones aislaron a los aliados que sí tienen verdadero poder electoral, hicieron reuniones muy privadas entre pocos, no asistieron a las reuniones virtuales de ese gran equipo.

En fin, desconocieron a la gente importante para este proceso electoral, único por demás en los últimos 70 años, donde el país y el Huila deberían arrebatar el poder democrático a las mafias y corruptos, a la política clientelista, pues ahora cuando los ciudadanos luego de una pandemia estaban preparados para dar el gran salto del cambio, estos señores se encargaron de eliminar cualquier posibilidad que no les beneficiara en lo personal, son inmorales, antiéticos, son profundamente nefastos, que se auto eliminaron, son los únicos sepultureros de este propósito.

Doctor Petro, aquí en el Huila ellos son los responsables, no los candidatos, no el electorado, son ellos que ahora posan de mártires sentenciando sin nombre para distraer a la opinión pública, ahora dicen que es en cumplimento de sus directrices, cosa absurda, pues en el país hay más de cinco listas a cámara abiertas, ese no era el problema, lo que ocurrió es que Abel y Cuéllar, querían a sus fichas encabezando, o me equivoco cuando quisieron dar el gran salto de colocar a la hija de Armando Cuéllar al Senado de la República, sin argumento político alguno y la gente se mamó esa imposición, ahora en un desteñido puesto 27 en la lista sin ninguna posibilidad.

Piensan que las componendas serán también estrategias del Pacto Histórico al que creímos diferente en su nacimiento como en sus propósitos y métodos de construir pais, pero no, que desastre han causado, que desconfianza han creado, pero también el doctor Petro debe reconocer que esos desordenes en la consolidación de las listas es parte de su postura de hacerse a un lado y no sugerir e imponer criterios éticos y democráticos, más no imponer nombres.

Sin embargo, también son responsables sus directivos nacionales que nunca contestaron una llamada o un mensaje donde se les informaba de la crisis generada, del genocidio electoral al que íbamos en el Huila y por supuesto del suicidio colectivo dirigido, fueron omisivos y permisivos, que horror.

No sabemos qué vamos hacer a partir de hoy, muchos se irán furiosos y descontentos a apoyar candidatos de los partidos tradicionales porque no les dieron estos señores otra opción, otro tanto votaran por otro candidato diferente a Petro, otros estaremos pendientes de los próximos días de tomar decisiones claras y contundentes, que de seguir con Petro a la presidencia, no trabajaremos con estos señores, y entonces Petro deberá constituir otro equipo o gerencia para el Huila que aglutine y no divida, de lo contrario abriremos tolda aparte, porque los que nos quedamos por fuera como candidatos y los que eran nuestros seguidores somos de lejos muchos más que estos y su cauda radical.

Un abrazo sincero de quienes creímos en su visión de país y que nunca habíamos militado a su lado, pero nos sentimos manoseados y desechados, entonces serán ellos quienes hagan lo que, si sabemos nosotros, y es que conseguir un voto diario y argumentado, nos vemos en el 2022.

Por: Juan Felipe Molano Perdomo – jmolano74@hotmail.com

