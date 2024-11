Cáncer de Próstata: la promesa de los teranósticos para un diagnóstico y tratamiento más preciso

El cáncer de próstata es el más común en los hombres representando el 8,7% de todos los diagnósticos.

El teranósticos permite identificar las células cancerígenas, y facilitar la destrucción del tumor con una exposición mínima al tejido sano.

Al integrar el diagnóstico y la terapia en un solo proceso, no solo se logra una mayor precisión en la detección de la enfermedad, sino que también se proporcionan tratamientos más eficaces y menos invasivos para los pacientes.

Según la Organización Panamericana de la Salud, el cáncer es una de las principales causas de mortalidad en las Américas, y a su vez, el cáncer de próstata es el más común en los hombres representando el 8,7% de todos los diagnósticos[1].

Si bien es una prevalencia considerable, las pruebas convencionales pueden tener limitaciones, lo que puede llevar a diagnósticos imprecisos o tardíos. En este contexto, los teranósticos -técnica que integra el diagnóstico y el tratamiento en un solo procedimiento- están marcando un antes y un después en la forma en que se aborda esta enfermedad.

Los teranósticos permiten identificar las células cancerígenas, y facilitan la destrucción del tumor con una exposición mínima al tejido sano [2]. Este enfoque integrado ofrece un recorrido completo del paciente, garantizando una precisión diagnóstica en las intervenciones terapéuticas.

Con esta técnica es posible destruir predominantemente las células cancerosas y lograr una reducción del volumen de la enfermedad, aumentando la supervivencia de los pacientes.[3]



“Es clave seguir desarrollando tecnologías esenciales para la aplicación del teranóstico, que ha demostrado una gran eficacia en el tratamiento del cáncer de próstata avanzado. Al integrar el diagnóstico y la terapia en un solo proceso, no solo logramos una mayor precisión en la detección de la enfermedad, sino que también proporcionamos tratamientos más eficaces y menos invasivos para los pacientes. Para luchar contra la prevalencia del cáncer, es necesario seguir invirtiendo en soluciones que facilitan la interacción entre especialistas, incluidos los oncólogos, médicos nucleares y físicos”, afirma Edisson Cala, Médico Nuclear y Gerente de Producto de Medicina Nuclear en Siemens Healthineers.

Ahora bien, además de mejorar la efectividad del tratamiento, los teranósticos abren nuevas posibilidades en términos de pronóstico y seguimiento de los pacientes. Al monitorear de forma continua la respuesta del cáncer al tratamiento, es posible ajustar la terapia en tiempo real, evitando procedimientos invasivos y costosos.

Esto no solo optimiza los recursos médicos, sino que también mejora la calidad de vida de los pacientes al minimizar los riesgos asociados con tratamientos menos específicos.

Siendo así, el avance de los teranósticos en la lucha contra el cáncer de próstata promete transformar la forma en que se trata esta enfermedad. Con el potencial de mejorar tanto el diagnóstico como la eficacia terapéutica, esta tecnología representa un paso crucial hacia un futuro en el que el cáncer de próstata pueda ser diagnosticado y tratado de manera más efectiva.

Para ello, se debe perseguir el propósito de trabajar en el desarrollo y la innovación constante, de modo que, en el futuro, el tratamiento del cáncer sea más preciso y menos prevalente.

