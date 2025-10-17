Camilo García, el asesor ‘inamovible’ del alcalde Casagua, sale de la Administración Municipal de Neiva

¡Confirmado! Como se venía rumorando en los pasillos de la Alcaldía, Camilo Ernesto García Medina, el principal asesor del alcalde de #Neiva, Germán Casagua, y articulador entre el Concejo de Neiva y la Administración Municipal, puso sobre la mesa del burgomaestre, su renuncia irrevocable, la misma que fue aceptada por el mandatario de los neivanos.

García Medina, quien desde el inicio de la campaña, estuvo vinculado como estratega político, dio el saltó una vez llegó a la Alcaldía Casagua, para convertirse en su principal escudero y defensor, pero además, dinamizador de acciones y estrategias políticas entre el Concejo Municipal y la Alcaldía.

Su paso por la Administración Municipal no fue desapercibido, e incluso su nombre no sonaba solo en los pasillos del edificio municipal, sino también en el recinto del cabildo, por su presencia constante que incomodó a más de un concejal.

Hoy, ante la sorpresiva renuncia del fiel escudero del Alcalde, muchos son los cuestionamientos de las razones hasta ahora desconocidas para renunciar a su cargo y abandonar a quien acompañó desde campaña, pero peor aún que el Alcalde de #Neiva, sin reparo alguno haya aceptado su salida de la Administración Municipal, desde el pasado 7 de octubre, tal cual como se evidencia en el decreto que hace oficial su desvinculación de la Administración Municipal.

Lo que todos ahora se preguntan, en los mentideros de la Carrera 5 y en el Concejo de Neiva es ¿Qué estará pasando?