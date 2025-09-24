Cali, es toda una fiesta con la edición 20 del Festival Mundial de Salsa

Del 25 al 28 de septiembre de 2025, Cali, es la ciudad protagonista de la edición número 20 del Festival Mundial de la Salsa, que en esta oportunidad trae a delegaciones de México, Estados Unidos, Suiza y Panamá, de entre quienes junto a bailarines locales y nacionales se disputarán el título de campeones mundiales de la Salsa.

En medio de conciertos y homenajes a diferentes actores del mundo de la salsa, un promedio de 1600 bailarines que, unidos a melómanos, DJ., coleccionistas, orquestas y todo un grupo de talentosos de este ritmo, son quienes deleiten a los caleños con movimientos, manejo del cuerpo y unas coreografías que hacen vibrar de emoción a la capital de la Salsa, en la celebración del aniversario número 20 de este reconocido festival.

Como su nombre lo indica, este festival, hace que Cali por estos días esté convertida en una fiesta que hace que sus moradores presuman de una historia que a través del tiempo suma seguidores y que cada año, con una nueva edición, se sientan orgullosos de vivir en esta ciudad que les confirma que allí no solo se baila salsa, sino que con seguridad tiene merecido el reconocimiento de ser capital mundial de la salsa.

En esta fiesta que abre las puertas del Coliseo El Pueblo a las 9:30 a.m. del 25 de septiembre de 2025, los asistentes podrán participar de talleres de salsa caleña y conversatorios relacionados con el tema. En horas de la tarde llega el show sorpresa llamado “La vieja guardia y las leyendas de la salsa”, se presentará la orquesta Manyoma Brothers para rendir homenaje a Wilson Manyoma.

En su orden, la programación para el 26 de septiembre será con la competencia de las semifinales amateur con participación de parejas caleño, parejas cabaret, grupo cabaret y grupo caleño.

La otra modalidad es la de bailarines categoría profesional, con participantes de solistas femenino y masculino, estilo libre; solistas femenino y masculino estilo caleño; parejas estilo caleño, parejas estilo on1-on2, grupo caleño, parejas estilo cabaret y grupo cabaret.

Durante los días 27 y 28 se desarrollarán las finales con las categorías ensamble —que combina bailarines y orquestas— y la élite, donde se enfrentan los mejores del mundo.

De manera simultánea, el público asistente podrá en la Caseta de la Salsa, disfrutar de talleres, emprendimientos y presentaciones musicales que buscan robustecer el ecosistema cultural del que hace parte este reconocido género en la capital vallecaucana.

Se invita a que Cali y toda su pujante gente, sea partícipe de este festival que busca que este patrimonio continúe siendo parte de las vivencias culturales de Cali y siga ampliando su posicionamiento al abrirse camino en otros fronteras.

—

Por: Milton René Losada Gutiérrez

TSM Noticias – Cali, Valle del Cauca