Black Friday 2025: 5 formas de usar la IA como asistente de compras

El Black Friday en Colombia se realizará el 28 de noviembre y será una fecha clave para vendedores y consumidores del ecosistema digital.

Según la DIAN, entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 2024 se emitieron 13,7 millones de facturas electrónicas vinculadas al Black Friday, por un valor de 2,4 billones de pesos.

Con la llegada del Black Friday 2025, que se celebrará el 28 de noviembre, millones de colombianos se preparan para buscar las mejores ofertas del año. De cara este gran evento de descuentos online, la inteligencia artificial se convierte en un aliado clave para ahorrar tiempo, comparar precios y tomar decisiones más acertadas.

De acuerdo con la DIAN, entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 2024 se emitieron 13,7 millones de facturas electrónicas relacionadas con el Black Friday, por un valor total de 2,4 billones de pesos, una muestra del impacto que tiene esta fecha en el consumo digital del país. Con un volumen de compras tan alto, la inteligencia artificial no solo facilita navegar entre miles de opciones, sino que ayuda a los consumidores a tomar decisiones más rápidas y eficientes en un entorno cada vez más competitivo.

En esta línea, Tiendanube plataforma de e-commerce que impulsa a miles de emprendimientos en Colombia presenta cinco consejos esenciales para que los consumidores aprovechen al máximo la inteligencia artificial como su asistente personal de compras durante el Black Friday 2025.

5 consejos esenciales para comprar con IA en este Black friday

Transfórmate en el as de las compras: La IA funciona mejor cuando eres específico con lo que pides. No te limites a preguntar «¿hay ofertas de televisores?». En su lugar, usa «prompts» (indicaciones) detallados, como por ejemplo: «Encuéntrame los tres mejores televisores de 55 pulgadas con tecnología OLED, con un descuento de más del 25%, que tengan buenas reseñas de usuarios y que no superen los $2.00.000.» Usa la IA para comparar productos, no solo precios: Pídele que haga un cuadro comparativo entre dos o tres modelos que te interesen de cierto producto. Por ejemplo: «Compara el procesador, la RAM y la calidad de la cámara del smartphone X vs. el smartphone Y.» De esa manera no solo te enfocas en el precio, sino que te aseguras de que el producto se ajuste a tus necesidades. Además, pídele que te resuma las reseñas de otros compradores para conocer sus pros y contras. Busca inspiración o un regalo creativo: En lugar de pasar horas navegando, pídele ayuda a la IA cargando los gustos de la persona a la que quieres regalar, como sus hobbies, películas favoritas o el tipo de ropa que usa. La IA procesará esta información y te ofrecerá una lista de productos disponibles en el Black Friday que coincidan con esos gustos y ahorrándote tiempo. Pregunta por productos complementarios: Una de las grandes ventajas de la IA es su capacidad para ofrecer recomendaciones personalizadas. Si ya sabes lo que vas a comprar, pregunta a tu asistente de IA por productos que complementen tu compra. Por ejemplo: «¿Qué accesorios o fundas son compatibles con esta tablet?» o «Recomiéndame productos de belleza similares a los que ya he comprado.» Esto te ayudará a descubrir productos que no sabías que necesitabas y a aprovechar las ofertas cruzadas. Aprovecha la IA para armar tu presupuesto: Antes de comprar, puedes pedirle a la IA que organice una lista de deseos con precios estimados y te calcule cuánto gastarías. Incluso puedes establecer un monto máximo y que la IA priorice las compras más relevantes. Esto te da claridad y evita gastos impulsivos.

“La inteligencia artificial ya no es el futuro, es el presente. Hoy, esta tecnología se está convirtiendo en una herramienta cotidiana para los compradores, no solo para buscar precios, sino para tomar decisiones más informadas y descubrir nuevos productos. En fechas espciales como el Black Friday, la IA puede ayudar a filtrar miles de opciones, comparar productos y armar un presupuesto realista en cuestión de segundos. Con buenas indicaciones, los agentes pueden transformarse fácilmente en personal shoppers, ahorrando a los consumidores tiempo y esfuerzo”, afirma Camila Nasir, Gerente de Marca y Comunicación de Tiendanube.

En un escenario donde las ofertas se multiplican y el tiempo de decisión es cada vez menor, aprender a usar la IA como aliada se convierte en una ventaja real para los consumidores. Más que una herramienta tecnológica, es un apoyo para comprar con criterio y optimizar el presupuesto durante el Black Friday.

Prepararse con anticipación y aprovechar estas funciones permitirá a los compradores moverse con más seguridad en una de las jornadas digitales más interesantes del año.