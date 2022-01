Benditas cortinas de humo

El telenovelón en el que tienen a todos los colombianos sumidos desde el pasado veintidós de noviembre, fecha en que fueron encontrados los cuerpos sin vida de un prestigioso estilista de la capital colombiana y su señora madre, en una lujosa vivienda de La Calera, en la goteras de Bogotá, ha distraído la atención en tiempos en que vienen pasando bastantes cositas de grueso calibre a nivel nacional.

No hay un día en que los noticieros de televisión no abran con la historia del doble homicidio, ahora con el capítulo adicional de que fue perpetrado por un hermano e hijo de las víctimas. No puedo decir que no sea escalofriante, pero convertirlo en el hecho noticioso más importante de todo el país, en medio de todo lo que viene pasando, tiene su cuento.

Al tiempo en que las conversaciones de la mesa de comedor de casi todos los inocentes colombianos giraban en torno al fatídico homicidio capitalino, en la Casa de Nariño volaban pinzas, pues el contubernio armado por el súper asesor de María Paula Correa, mujer de plena confianza del Presiente Iván Duque, me refiero al abogado Andrés Mauricio Mayorquín y su señora esposa Karen Lizeth Vaquiro Cuéllar, se había descubierto y eran objeto de indagaciones disciplinarias, penales y fiscales.

La medio pendejadita de que la señora Karen Vaquiro haya acumulado alrededor de veinticinco contratos en doce entidades públicas, por cerca 1.300 millones de pesos, generaron un escándalo nacional, pero lo más grave es al parecer el manejo de información confidencial de presidencia para beneficio de terceros, violando incluso temas de seguridad nacional, algo supremamente delicado.

Pero eso no es nada, cómo les parece que al asesino del señor Leal, es decir a su tierno hermanito le pueden dar una condena de hasta sesenta años de cárcel, pero dicen algunos abogados penalistas de renombre, que el presunto criminal puede negociar con la fiscalía y bajar la pena a la mitad.

Eso es más importante que las explosivas declaraciones hechas por el exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba y exgobernador de ese mismo departamento, Benito Antonio Osorio Villadiego, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), acerca de los presuntos vínculos entre ganaderos y paramilitares, que relacionan al presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos José Félix Lafaurie, esposo de la polémica senadora María Fernanda Cabal.

Recordemos que el señor Benito Antonio Osorio cumple una condena de 19 años de cárcel por numerosos delitos, entre ellos, desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado, testaferrato, concierto para delinquir y destrucción de bienes.

El portal web “Infobae Colombia” publicó en su página, que según una carta conocida por la estación radial “La W”, Salvatore Mancuso confirmaría su relación con Lafaurie e incluso resaltaría uno de los comentarios de Osorio Villadiego, en donde asevera que el exjefe paramilitar habría ayudado al presidente de FEDEGÁN a redactar un discurso para su presentación en Cartagena, además, resaltaría la vinculación de este con la elección de Mario Iguarán Arana como fiscal general.

Dos cositas menores que se mueven detrás de la cortina de humo que los mismos medios arman para poder tapar estos y otros asuntos, o para bajarles importancia, mientras el sensacionalismo nos distrae completamente y nos aleja de la realidad nacional.

—

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

Twitter: @Hufercao04