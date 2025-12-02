Bancamía fortalece su ecosistema de pagos con una Tarjeta Débito Visa para microempresarios y ahorradores

Bancamía, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, en trabajo de colaboración con Visa, presentan una tarjeta diseñada con beneficios para microempresarios, con la infraestructura tecnológica de Pomelo y con BBVA como intermediario ante la franquicia.

La tarjeta débito Visa Bancamía se suma a otras herramientas del ecosistema de pagos del banco, como las llaves de Bre-B, el código QR, el botón PSE, entre otras, y ofrecerá beneficios únicos para el crecimiento de los negocios

Esta tarjeta débito se gestionará fácilmente desde la app de Banca Móvil, de Bancamía (solicitud, activación, cambio de clave, bloqueo o habilitación para uso internacional), a partir del 17 de diciembre de 2025.

Bancamía, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, en alianza con la compañía global de pagos digitales Visa, anunció el lanzamiento de la nueva Tarjeta Débito Visa Bancamía, la primera en el país diseñada con beneficios para los microempresarios. Este medio de pago, con estas características para emprendedores, se convierte en el primero que la franquicia mundial presenta en América Latina y que saldrá al mercado con la infraestructura tecnológica de Pomelo, empresa especializada en emisión, procesamiento y gestión de la plataforma de negocios de tarjetas.

Este nuevo producto, que contó con BBVA Colombia como intermediario ante la franquicia, consolida el ecosistema integral de pagos que Bancamía ha venido robusteciendo para promover la inclusión financiera y digital, así como el crecimiento y productividad de los emprendedores, al facilitarles el acceso y uso de herramientas que les permiten transar, pagar, comprar, recibir pagos y tener beneficios que contribuyen a la evolución de los negocios.

Durante los últimos años, Bancamía ha implementado soluciones digitales ágiles como el Código QR (para que personas y negocios reciban y hagan pagos inmediatos), las llaves de Bre-B (para que los microempresarios muevan los pagos de clientes y proveedores), la integración con el botón de pagos PSE (para hacer compras por internet, el pago de obligaciones financieras o de servicios públicos) y, también, la recepción de remesas directamente a cuentas del banco.

La administración de la tarjeta débito (solicitud, activación, cambio de clave, bloqueo o habilitación para uso internacional) se realizará directamente desde la app de Banca Móvil de Bancamía, siendo esta una administración 100% digital, segura y disponible 24/7 para los clientes.

Viviana Araque Mendoza, presidenta ejecutiva de Bancamía, afirmó que “en Bancamía estamos convencidos de que un ecosistema de pagos fuerte les agrega competitividad a los microempresarios, les permite construir una huella transaccional, validar su productividad y prepararse para crecer. Queremos que nuestros clientes vendan más, lleguen más lejos y cobren con la misma facilidad que cualquier empresa grande. Ahora, con la nueva tarjeta débito podrán acelerar su desarrollo. Así es como se convierte el esfuerzo diario en progreso sostenible”.

A su vez, la gerente general de Visa para Colombia, Adriana Cárdenas, manifestó sobre el lanzamiento de este producto que “Los microempresarios son el motor que impulsa el desarrollo económico y social de Colombia. Su capacidad de generar empleo, innovar y transformar comunidades es invaluable, y por eso en Visa estamos comprometidos en acompañarlos en su crecimiento. Esta nueva tarjeta débito, desarrollada junto a Bancamía, no solo facilita el acceso a servicios financieros seguros y modernos, sino que también les permite gestionar sus negocios de manera más eficiente, por ejemplo, accediendo a descuentos exclusivos en tecnología y herramientas digitales que potencian su productividad. Nos llena de orgullo ser parte de una iniciativa que contribuye a la inclusión financiera y al fortalecimiento de quienes hacen grande a nuestro país”.

Los beneficios de la nueva tarjeta débito Visa Bancamía

El sistema financiero tradicional suele ofrecer tarjetas débito genéricas pensadas para el consumo personal. Pero Bancamía y Visa identificaron que los microempresarios tienen retos distintos: necesitan pagar a proveedores, comprar insumos, mejorar sus negocios y acceder a beneficios personales y a otros que acompañan el crecimiento de sus unidades productivas.

Más allá de permitir compras en comercios físicos o en línea y el retiro en cajeros automáticos, la Tarjeta Débito Visa – Bancamía incluye un paquete de beneficios:

Descuentos para renovar los negocios con Alfa: a partir del día en el que Bancamía empiece la distribución de la tarjeta débito, en los tres fines de semana siguientes, Alfa dará el 20% de descuento en productos seleccionados en todas sus tiendas y, entre semana, este será del 13%. Durante toda la vigencia de la alianza, el beneficio continuará siendo del 13%.

a partir del día en el que Bancamía empiece la distribución de la tarjeta débito, en los tres fines de semana siguientes, Alfa dará el 20% de descuento en productos seleccionados en todas sus tiendas y, entre semana, este será del 13%. Durante toda la vigencia de la alianza, el beneficio continuará siendo del 13%. Educación financiera y digitalización: los microempresarios que están en proceso de crecimiento y digitalización podrán tener acceso a tarifas preferenciales para publicidad de Google y plataformas de Meta (Facebook, Instagram). Además, podrán contar con acceso a la creación y gestión de una tienda virtual para empezar a vender por internet y, también, a un módulo de educación financiera digital gratuito de Bancamía.

los microempresarios que están en proceso de crecimiento y digitalización podrán tener acceso a tarifas preferenciales para publicidad de Google y plataformas de Meta (Facebook, Instagram). Además, podrán contar con acceso a la creación y gestión de una tienda virtual para empezar a vender por internet y, también, a un módulo de educación financiera digital gratuito de Bancamía. Acceso a cursos de inglés: los microempresarios que sean portadores de la tarjeta débito podrán acceder a cursos de inglés con descuento con aliados del programa.

los microempresarios que sean portadores de la tarjeta débito podrán acceder a cursos de inglés con descuento con aliados del programa. Tecnología para gestionar las microempresas: a los negocios más desarrollados, se les brindarán descuentos para acceder a plataformas que permiten gestionar facturación electrónica, nómina y la contabilidad del negocio. Además, tendrán la posibilidad de acceder a una herramienta para automatizar gastos empresariales tan solo con las fotografías de las facturas.

a los negocios más desarrollados, se les brindarán descuentos para acceder a plataformas que permiten gestionar facturación electrónica, nómina y la contabilidad del negocio. Además, tendrán la posibilidad de acceder a una herramienta para automatizar gastos empresariales tan solo con las fotografías de las facturas. Beneficios Visa: con asistencias médicas, legales y seguros que acompañarán al microempresario y al ahorrador en su día a día y en sus viajes[1].

Sobre este nuevo lanzamiento, Diego Quesada, country manager para Países Andinos, Centroamérica y el Caribe en Pomelo, concluye que “para Pomelo es un orgullo impulsar la estrategia digital de Bancamía con una solución de infraestructura que acelera su capacidad de lanzar productos modernos y seguros. Este hito refuerza nuestro compromiso con las instituciones financieras de la región, apoyándolas en su evolución tecnológica y en la creación de experiencias más simples y eficientes para sus clientes”.

——

[1] Verificar con Bancamia, el emisor, el detalle de los beneficios personales asociados al producto adquirido.