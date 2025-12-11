Bancada Parlamentaria del Huila solicita al Gobierno Nacional agilizar trámite pendiente sobre el viaducto de Pericongo

El Gobierno Nacional evaluará con prioridad la reposición sobre la hectárea requerida para la logística de la construcción del viaducto Pericongo.

Cumpliendo el compromiso adquirido en la tercera mesa de seguimiento realizada el pasado 2 de diciembre, la Bancada Parlamentaria Huilense sostuvo una reunión con la ministra de Ambiente encargada y directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA—, Irene Vélez, con el propósito de solicitar la agilización en la respuesta al recurso de reposición radicado por la Concesionaria Ruta 45, frente a la resolución que negó la sustracción de 1.10 hectáreas necesarias para la logística y accesos para la construcción del viaducto en el sector Pericongo.

La reunión —a la que asistieron los congresistas de la región— se centró en destrabar el punto más crítico que hoy tiene la ejecución del proyecto vial que impacta a todo el centro y sur del país.

El senador Carlos Julio González Villa, quien ha liderado este seguimiento desde el Congreso, reiteró que la bancada parlamentaria ha acompañado la ejecución de la Ruta 45 de manera permanente.

“Hemos acompañado la ejecución desde el inicio. El informe más reciente muestra más del 90% de avance, pero el tema que hoy nos convoca es Pericongo. Solicitar que la respuesta sea rápida y oportuna es indispensable; los trámites anteriores tardaron dos años”.

Durante la reunión, se reiteró al Gobierno que la Concesionaria al Sur ha manifestado tres compromisos fundamentales en el recurso de reposición, se trata de una medida temporal, acompañada de los procesos de compensación correspondientes y que existe plena disposición para evaluar de manera conjunta soluciones parciales o complementarias que permitan facilitar la ejecución del proyecto.

“Pedimos que la decisión sea técnica, argumentada y legalmente soportada, pero que sea pronto para que esto no siga siendo un calvario”, agregó.

La ministra encargada manifestó que la revisión se realizará dentro de los plazos establecidos por la ley, atendiendo los criterios técnicos y ambientales correspondientes, el plazo se vence el 14 de enero de 2026.

“Como Bancada Parlamentaria estamos representando la voz del Huila”, concluyó González Villa.