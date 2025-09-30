Avanzamos en una significativa transformación educativa del país: senador González Villa

Se adelanta la implementación de la Ley 2491 de 2025, de autoría del senador Carlos Julio González Villa que pone a la niñez y la juventud en el centro de la transformación educativa a través de la formación en competencias socioemocionales.

El senador Carlos Julio González Villa se reunió este lunes con el ministro de Educación, Daniel Rojas, para avanzar en la implementación de la Ley 2491 de 2025 – Ley de Educación Emocional, de su autoría.

Esta ley coloca en el centro a la niñez y la juventud, convirtiéndose en un factor protector frente a las graves amenazas para la salud mental, la convivencia y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en Colombia.

“Fue una reunión muy fructífera con el ministro de Educación y su equipo de trabajo, en la que iniciamos la definición de cronogramas y responsables para la implementación de la Ley de Educación Emocional a través de las competencias socioemocionales, esta iniciativa representa una profunda y significativa transformación de la educación colombiana”, afirmó el senador González Villa.

La Ley 2491 supera una cátedra: crea un ecosistema para la educación emocional, definiendo procesos, procedimientos, estrategias, espacios, rutas y guías. Se acompaña de la formación de docentes y padres de familia, así como de la creación y especialización de equipos de trabajo dentro de cada institución, bajo la orientación del Ministerio de Educación Nacional, respetando siempre el Proyecto Educativo Institucional (PEI).

La norma está orientada al desarrollo de las seis competencias básicas del modelo pentagonal del Dr. Rafael Bisquerra, referente global en educación emocional: la conciencia emocional, la autonomía emocional, la regulación emocional, las habilidades sociales, las habilidades para la vida y el bienestar.

Las cifras muestran la urgencia de esta implementación: 4 de cada 10 menores presentan signos de deterioro emocional; cada año, 473.000 estudiantes abandonan la escuela y cerca de 750.000 repiten el año escolar.