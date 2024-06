Avance oficial de la esperada serie ‘Betty la fea, La Historia Continúa’

La serie se estrenará exclusivamente en Prime Video el 19 de julio del 2024 en 240 países y territorios de todo el mundo.

Prime Video compartió el avance oficial y las imágenes principales de Betty la fea, La Historia Continúa, que se estrenará el 19 de julio exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios en todo el mundo.

El dúo de la serie original, Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, retomará sus papeles junto con Julián Arango, Natalia Ramírez, Lorna Cepeda, Julio César Herrera, Luces Velásquez, Marcela Posada, Mario Duarte, Sebastián Osorio, Ricardo Vélez, Alberto León Jaramillo, Rodrigo Candamil, Juanita Molina, Zharick León y Estefanía Gómez.

En la nueva serie, una muerte en Ecomoda obliga a Betty a volverse a ver con sus antiguos compañeros de trabajo, así como con Armando, de quien está separada, aunque todavía permanecen casados. También se reencuentra con su hija, Mila, quien ha estado estudiando moda en Nueva York y regresa con ganas de trabajar en el taller de Hugo.

Betty tendrá que reconstruir la relación con su hija, mientras toma decisiones importantes que impactarán su carrera, y decidir si se reconcilia con Armando, quien hará todo lo posible para reconquistarla.

La serie y su trama celebran el empoderamiento femenino. Cuando el público conoció por primera vez el personaje de Betty, hace 25 años, la definición y percepción de la belleza se pusieron en duda. Durante su evolución e innumerables adaptaciones, ‘Betty’ pasó a representar a la indefensa que se atrevió a soñar y a desafiar los estándares de belleza.

La nueva serie destaca los temas que se introdujeron hace dos décadas, pero con un toque moderno, que incluye el arma de doble filo de la ambición, la dinámica tumultuosa de las relaciones y la lucha contra la adversidad. La nueva ‘Betty’ está de regreso para mostrarle al público lecciones de vida reales que serán más entretenidas e inspiradoras que nunca.

“Es un honor para nosotros en Prime Video traer de regreso esta serie icónica sobre la fortaleza y determinación de las mujeres que se esfuerzan por desafiar los estereotipos, tanto en el ambiente laboral como en su vida personal”, comentó María Isabel Figueroa, directora de Prime Video Emerging LATAM.

“El personaje de Betty ha impactado a audiencias de todo el mundo, y esta serie es un tributo a esas historias que cruzan fronteras y conectan audiencias globales, al mismo tiempo que celebran la diversidad y el talento que son únicos en nuestra región”.

La comedia dramática está producida por Estudios RCN y escrita por Marta Betoldi (Ciega a citas, Las Estrellas), César Betancur (Las hermanitas Calle, Rigo), Valeria Gómez (Manes) y Luis Carlos Ávila (La reina del flow). Dirigida por Mauricio Cruz Fortunato (Manes, Café con aroma de mujer, 2020), y con la producción ejecutiva de Yalile Giordanelli (Ana de nadie, Hasta que la plata nos separe), y Juan Pablo Posada (Manes, Rojo carmesí), quien también es vicepresidente de producción de Estudios RCN, con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello como productores asociados.

“La producción de este proyecto ha sido muy satisfactoria para Estudios RCN. Trabajar con Prime Video fue muy gratificante y enriquecedor, sin mencionar el resultado final: una producción impecable en la que el guión, el arte, la dirección y la puesta en escena honran una de las historias más icónicas que aborda el empoderamiento femenino y lo convierte en un pilar fundamental de la trama”, mencionó Yalile Giordanelli, productora ejecutiva de la serie.

Betty la fea, La Historia Continúa se unirá a una creciente lista de películas y shows de TV internacionales en el catálogo de Prime Video, incluyendo las producciones Amazon Original colombianas como Los Billis, Los Iniciados, LOL: Last One Laughing Colombia, Manes, Noticia de un Secuestro, Cochina Envidia, A Grito Herido, Perder es Ganar un Poco, Gospel, La Vida Después del Reality, El Niño de Medellín, Primate, Mi Selección Colombia, así como también las galardonadas series Amazon Originals aclamadas por la crítica que incluyen a The Idea of You, Fallout, Upgraded, The Boys, Citadel, The Lord of The Rings: The Rings of Power, y AIR, entre otras.

Los suscriptores de Prime Video podrán ver el contenido en cualquier lugar y en cualquier momento en la app de Prime Video para Smart TVs, dispositivos móviles, y también podrán verla en línea en 3 dispositivos móviles a través de Claro, Tigo o Movistar, o en la suscripción fija a internet, o los clientes ahora pueden pagar su suscripción mensual de Prime Video usando Nequi, la billetera digital líder del país.

En la app de Prime Video, los miembros Prime podrán descargar la película o episodios a sus dispositivos móviles y tabletas y verlos en cualquier lugar sin conexión a internet. Prime Video está disponible en Colombia por solo $22.900 al mes, y los nuevos clientes pueden conocer más en primevideo.com.