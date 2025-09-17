Atención empresarios y emprendedores: realizarán charlas en Huila sobre exportación e internacionalización

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de ProColombia, la Cámara de Comercio de Huila y el Politécnico Grancolombiano capacitarán a empresarios y emprendedores sobre exportaciones.

La jornada se realizará el 19 de septiembre, en el centro empresarial “Huila E” (Calle 21 Sur No. 25-41), de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Los empresarios y emprendedores aprenderán sobre las oportunidades de exportación, recibirán herramientas comerciales y tecnológicas, y podrán resolver sus dudas.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de ProColombia, la Cámara de Comercio de Huila y el Politécnico Grancolombiano, llegan este 19 de septiembre al departamento para brindarle a empresarios y emprendedores todas las herramientas que necesitan con miras a fortalecer sus exportaciones. El encuentro será en el centro empresarial “Huila E” (Calle 21 Sur No. 25-41 – salón de productividad), de 8:00 a.m. a 12:00 m.

La iniciativa busca mostrar las ventajas del uso de la inteligencia artificial y la tecnología en beneficio de la internacionalización, así como la reducción de costos, el aumento de la competitividad, la expansión de mercados y la diferenciación de productos. Durante esta jornada, los empresarios y emprendedores aprenderán sobre las oportunidades de exportación y recibirán herramientas comerciales y tecnológicas.

Además, podrán resolver sus dudas sobre impuestos con la DIAN, préstamos con entidades financieras, propiedad intelectual con la Superintendencia de Industria y Comercio, exportación con el Consultorio Exportador del Politécnico Grancolombiano, entre otras organizaciones que tendrán pabellones de atención.

Habrá un panel empresarial donde se compartirán casos de éxito y desafíos que enfrentaron los empresarios en su primer proceso de exportación. También se realizarán talleres prácticos, como «Herramientas comerciales para la atracción de clientes internacionales» y «Herramientas de IA para la investigación de mercados».

Sebastián Chacón Marín, director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano, explica que los asistentes obtendrán una comprensión de su entorno empresarial, identificando tanto oportunidades como desafíos. También recibirán contenido que les ayudará a potenciar sus habilidades y talentos, lo que impactará positivamente en sus finanzas personales y en el desarrollo económico de la región.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse aquí: https://procolombia.co/colombiatrade/exportador/formacion-internacional/la-oferta-colombiana-llega-a-todo-el-mundo, sin ningún costo.

¿Cómo están las exportaciones en Huila?

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en Huila las exportaciones no minero-energéticas alcanzaron en el primer trimestre de 2025 los $347 millones de dólares, con un crecimiento del 82,9 % frente al mismo periodo de 2024 y un volumen de 48.875,9 toneladas. los principales destinos fueron Estados Unidos con un 32 %, Canadá 9 %, Alemania 8,8 % y Bélgica 7 %, todos con alzas destacadas, lo que consolida al departamento como uno de los líderes nacionales en exportaciones agroindustriales.

“Los principales productos que aquí se están exportando es café, siendo el motor principal de esta economía, un café sin tostar, sin descafeinar y cafés especiales se posicionan en el top de las exportaciones. Además, el cacao viene creciendo significativamente en los mercados internacionales provenientes de Neiva y algunos productos agropecuarios que siguen punteando como son las frutas, los procesados y la miel”, explica July Villalba, docente del Politécnico Grancolombiano y una de las ponentes del espacio.