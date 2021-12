“Asumo el reto de convertir al Pacto Histórico en la fuerza política más importante de Bogotá”: David Racero

El Representante a la Cámara David Racero encabeza la lista a la Cámara de Representantes de Bogotá por el Pacto Histórico. Este joven de 34 años será la pieza clave en la campaña del Pacto Histórico en Bogotá.

David Racero es Filósofo, Magíster en Ciencias Económicas y Candidato a Doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, empezó su vida profesional como docente de Filosofía y Economía en varios colegios de Bogotá, mientras hacía activismo político, coordinando las juventudes de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia en 2010 y posteriormente en su campaña a la Alcaldía.

Durante la alcaldía de Gustavo Petro, Racero fue Subdirector de Juventudes de la Secretaría Distrital de Integración Social. Durante este tiempo, Racero logró la construcción e inauguración de Cinco Casas de la Juventud adicionales a las existentes, duplicando la capacidad instalada; el desarrollo de diplomados para líderes y lideresas juveniles en toda Bogotá a través de la Universidad Nacional de Colombia; y el desarrollo y publicación del estudio técnico más grande hecho sobre la juventud en Colombia y uno de los más grandes en Latinoamérica.

Pero fue el plebiscito por la paz, y más exactamente la victoria del “no”, el punto de inflexión que llevaría a Racero a lanzarse a la política electoral: “Más allá de las mentiras del “No” que se hicieron públicas, que lograron engañar a un sector de la población, ¿Por qué el 70% de los colombianos no votaron? Algo no estábamos haciendo bien para que a la mayoría de los colombianos no les interesara el tema. Este resultado electoral nos llevó, junto a algunos amigos, a una profunda reflexión sobre la acción política”, manifiesta Racero.

De este ejercicio de reflexión nace un laboratorio de innovación política con el que salieron a hacer pedagogía en las calles. Su punto diferencial fueron “los mapas de poder”, unos cuadros genealógicos que mostraban de manera didáctica quiénes habían gobernado al país durante décadas y que buscaban generar conciencia política e incentivar la participación ciudadana.

Con esta herramienta David Racero recorrió más de 15 ciudades a nivel nacional hablando frente a frente con la ciudadanía sobre la historia de nuestro país y tratando de convencer a miles de ciudadanos. En 2018, Racero hizo campaña de la misma manera, quedando electo como uno de los Representantes más jóvenes de Colombia.

En 2019 Racero lanzó el libro RESET, que recoge la experiencia de innovación política que desarrollaron en esos años.

Como Representante, Racero ha hecho un riguroso trabajo de control político, especialmente en temas de corrupción en la contratación y mermelada del Gobierno Duque; así como en asuntos económicos, ambientales y sociales. Racero ha sido una de las principales voces de la oposición en los debates de moción de censura a los Ministros del Gobierno Duque, destacando el último escándalo de Centros Poblados por el que la Ministra Karen Abudinem tuvo que renunciar.

También, por sus denuncias, la Congresista del Partido Conservador Soledad Tamayo, quien ocupaba una curul a partir de votos comprados por Aida Merlano, tuvo que renunciar. Igual que la hija de Nohemí Sanín, que Iván Duque designó como cónsul de Colombia en Londres, quien fue removida del cargo por un nombramiento irregular.

Racero es una de las fichas claves del Pacto Histórico y como la cabeza de lista, asumirá la responsabilidad de liderar la campaña en Bogotá: “En esta campaña asumo el reto de convertir al Pacto Histórico en la fuerza política más importante de Bogotá”, precisó.