Alumbrado público detectó y desconectó conexiones ilegales en Neiva

ESIP continúa adelantando acciones de inspección y control para proteger la infraestructura del alumbrado público y garantizar la seguridad de la comunidad.

En las últimas horas fueron identificadas y desconectadas dos conexiones ilegales de propiedades que estaban tomando energía directamente de las luminarias del alumbrado público, afectando el correcto funcionamiento del sistema y realizando el uso no autorizado del servicio de energía eléctrica.

Estas prácticas representan un riesgo para la infraestructura eléctrica y pueden generar sobrecargas, daños en las redes, cortocircuitos e incluso, accidentes que comprometan la seguridad de peatones y habitantes de los sectores intervenidos.

Desde ESIP se hace un llamado a la ciudadanía para evitar este tipo de conexiones irregulares y reportar cualquier manipulación indebida de luminarias o redes eléctricas, contribuyendo así al cuidado del alumbrado público y a la seguridad de todos.

La entidad continuará desarrollando recorridos técnicos y acciones de verificación en distintos sectores, con el fin de preservar la infraestructura y garantizar un servicio adecuado para la comunidad.