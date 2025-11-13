ALIÓN establece alianza con Manuelita para transformar la educación en institución educativa rural de Antioquia

En el marco de la estrategia de impacto social de ALIÓN se implementará el programa Educar Uno a Uno de la Fundación Manuelita, con 12 años de trayectoria y presencia en Palmira, Valle del Cauca.

La iniciativa promovida por ALIÓN, cuenta con el respaldo de la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Sonsón.

El programa beneficiará a 318 estudiantes, 223 familias y 18 docentes que integran la comunidad educativa de la institución educativa rural La Danta, sede Jerusalén

Empresa Colombiana de Cementos y su marca ALIÓN en su interés por contribuir al fortalecimiento de la educación y el tejido social en el territorio, invitó a la Fundación Manuelita a implementar su programa Educar Uno A Uno en el marco de la estrategia para fortalecer la calidad educativa en las comunidades de influencia, que integran la Institución Educativa Rural La Danta, sede Jerusalén, ubicada en el municipio de Sonsón, Antioquia.

Esta iniciativa busca transformar la vida de estudiantes de zonas rurales, a través de la generación de ambientes de aprendizaje activo con metodologías flexibles y de vanguardia que elevan la calidad de la educación, impulsan el desarrollo de competencias para la vida y contribuyen a que los niños se sientan felices de ir al colegio.

El programa Educar Uno a Uno a través de sus componentes: pedagógico, social y tecnológico, ha incidido en el desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber 11, permitiendo al colegio Antonio Lizarazo en Palmira, Valle del Cauca, pasar de categoría C en 2014, hasta consolidarse en la categoría A+, según los resultados de las pruebas Saber 11°en 2024.

“En Manuelita creemos en el poder transformador de la educación. Esta alianza con ALIÓN nos permite extender nuestro compromiso social y sembrar oportunidades en una región clave para el desarrollo del país”, afirma Harold Eder presidente de Manuelita.

Por su parte, Martha Quintero Valderrama, directora general de ALIÓN señaló “Desde nuestra llegada al territorio hemos estado firmes con la educación, no solo desde el mejoramiento de la infraestructura locativa, también queremos aportarle a las nuevas herramientas de la tecnología, información y comunicación como vehículo transformador, nos soñamos con mejorar la calidad y nivel educativo de nuestras comunidades”.

Esta alianza reafirma que, al unir esfuerzos entre la empresa privada, la administración pública y la comunidad educativa, es posible generar mayor progreso y bienestar en nuestro país.