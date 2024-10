Alertas epidemiológicas instan a fortalecer la cobertura en vacunación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre brotes de polio en regiones vulnerables.

Enfermedades como la Tos Ferina, la polio y el Virus Sincitial Respiratorio entre las prioridades de salud pública

Prevención e innovaciones en vacunación estarán en la agenda del XII Congreso Panamericano de Neonatología 2024, organizado por la Asociación Colombiana de Neonatología (ASCON), se celebrará en Cartagena del 24 al 26 de octubre.

Los niños recién nacidos son especialmente vulnerables a enfermedades graves por bacterias y virus como la tos ferina, la polio y el virus sincitial respiratorio, que pueden generar consecuencias severas o incluso la muerte[1].



Estas enfermedades, sin embargo, son prevenibles a través de estrategias de vacunación centradas en proteger a los más pequeños durante su etapa de crecimiento y desarrollo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que, en 2023, 14,5 millones de niños no recibieron ninguna vacuna, mientras que sólo 108 millones recibieron las tres dosis recomendadas contra la difteria, tétanos y tos ferina, lo que equivale a una cobertura del 84%[2].

En términos de salud pública, este porcentaje está lejos del umbral de 95% recomendado por los expertos para garantizar la inmunidad de rebaño entre la población infantil[3].

Recientemente la poliomielitis, una enfermedad que estuvo cerca de ser erradicada[4], ha mostrado signos de reaparición en contextos donde las tasas de vacunación han disminuido.



De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre brotes de polio en regiones vulnerables, como la Franja de Gaza[5], y la presencia del poliovirus en aguas residuales en países como España[6] y Guyana Francesa[7], recordando que cuando se suspenden los esquemas de vacunación el virus puede resurgir con consecuencias potencialmente devastadoras.

Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS)[8] ha emitido alertas epidemiológicas instando a los países de la región a reforzar la cobertura de inmunización, recordando que las epidemias de estas enfermedades pueden tener efectos devastadores en los niños menores de un año.

«La vacunación no solamente es una medida de prevención; es la herramienta más poderosa que tenemos para proteger a los neonatos de enfermedades graves que pueden comprometer su salud. Las vacunas hexavalentes acelulares, que incluyen la protección contra la poliomielitis y la tos ferina entre otras enfermedades, son un avance clave para lograr una inmunización integral y simplificada en esta población tan vulnerable», señaló Daniel Escobar, Medical Lead en Sanofi para América Latina.



Innovación en vacunas y el liderazgo de Chile

La importancia de la vacunación a través de tecnologías innovadoras será uno de los temas centrales en el XII Congreso Panamericano de Neonatología 2024 que se celebrará en Cartagena del 24 al 26 de octubre.

Organizado por la Asociación Colombiana de Neonatología (ASCON), el Congreso busca poner en el centro del debate la importancia de las estrategias integrales de vacunación y de acciones para mejorar la cobertura.

Durante el evento también se abordará el impacto del virus sincitial respiratorio (VSR), una de las principales causales de neumonía o bronquiolitis, que pueden llegar a ser mortales en bebés lactantes y niños pequeños[9].

En Colombia, se presentan cerca de 180.000 casos al año[10], una incidencia de 48 casos por cada 1.000 niños. A nivel global, este virus está entre las principales causas de hospitalización y muerte en niños menores de 5 años[11] y cobra anualmente la vida de más de 100.000 niños, ocurriendo la mayoría de decesos en países en desarrollo[12].

De ahí que este virus sea uno de los principales temas de discusión a nivel de salud pública infantil y la importancia del liderazgo de países como Chile en la introducción de nuevas opciones de prevención dentro de sus calendarios públicos de vacunación[13].

«El impacto del virus sincitial respiratorio en Colombia y en la región es significativo, tanto en la calidad de vida de los más pequeños como en presiones financieras a los sistemas de salud. De ahí la importancia de analizar casos como el de Chile al convertirse en el primer país de América Latina en incluir una estrategia de prevención contra este virus dentro de su plan de inmunización público, logrando resultados muy positivos”, señaló Angélica García, Gerente Médico para el área de vacunas en Sanofi.

