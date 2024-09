Alcalde, la delincuencia nos tiene bajo rejas

¿Qué más tiene que pasar en Neiva para que se tomen las medidas necesarias para frenar la ola de inseguridad? ¿Acaso no basta con la muerte de Jhonatan Trujillo para sentirnos más que preocupados? ¿Cuántos comerciantes más deben cerrar bajo rejas sus negocios, o ciudadanos encerrarse en sus casas, para evitar ser robados? ¿Cuántos casos más al día se necesitan para tomar medidas urgentes?

La verdad no sé qué es peor, la falta de determinación de la Administración Municipal, la falta de resultados de la Policía, la falta de control político serio de algunos concejales, o el silencio cómplice de gremios como Cámara de Comercio, Fenalco, entre otros, que no exigen medidas.

Ya no solo se trata del miedo a extorsiones y atentados cuyos casos se dispararon este año (al menos 20 casos van), sino que ahora además el comercio y la ciudadanía padecen de una ola de inseguridad desbordada. Salir a la calle ahora es una actividad de alto riesgo, una mezcla de paranoia con miedo y rabia, que va a terminar generando un desespero en la gente, al punto que va a terminar armada.

Justamente el ex representante a la Cámara, Jaime Felipe Lozada, proponía hace unos días la necesidad de reabrir el debate sobre el uso regulado de armas. Y es tanto lo que se ha derramado de la copa, que la ciudadanía ha tenido que empezar a hacer frentes de seguridad en sus barrios y en sectores de comercio, para enfrentar por su propia cuenta a la delincuencia, con el peligro que eso representa, ya que hoy en día la mayoría de los ladrones andan armados.

¿Se imaginan en lo que terminaremos si unos y otros empezamos a disparar a diestra y siniestra por defender nuestra familia, nuestros negocios o nuestra vida? Hace unos meses justamente lo advertía cuando un padre de familia por defender a su hijo, le disparó a un delincuente que los había seguido desde el banco para robarlos.

Hoy estamos más cerca de ese presagio. Al día son tres o cuatro casos en los que la ciudadanía logra atrapar al delincuente, lo golpea, lo amarra y lo entrega a las autoridades, pero a los días están de nuevo en las calles, o porque no hubo flagrancia en el momento de su captura, o porque robaron un celular y se considera un delito menor, o porque no hay evidencias suficientes. Y mientras eso ocurre, la confianza en las instituciones se sigue perdiendo, el accionar de las autoridades es menor y la delincuencia se sigue fortaleciendo.

Es que, si no atendieron el clamor de un concejal de Neiva que fue robado y solo hasta los 15 minutos después del hecho, llegó la Policía, luego de tener que llamar al mismo coronel Castillo para reportar la situación, ¿qué puede esperar un ciudadano del común o un comerciante?

Lo peor de todo es que mientras todo esto ocurre, no pasa nada en materia de resultados.

La Nación señaló esta semana que al menos 12 casos de hurtos se registran al día en Neiva. Pero la verdad es que son muchos más, pues, aunque hoy la mayoría se registra en cámaras de seguridad, muchos no se denuncian y otros se quedan en la sola anotación en la página de la Fiscalía, porque ante tantos casos, es imposible hacer justicia.

Lo peor es que antes ni siquiera se sabía quiénes eran los responsables. Hoy quedan registrados en cámaras y se identifican en el mejor de los casos sus rostros, o también sus rasgos físicos (tatuajes, estatura, color de piel, contextura y demás), y aun así no pasa nada, no son capturados.

Se dan el lujo de movilizarse en motos todo el día en la ciudad, algunos sin placa, otros sin cascos y armados, y no pasa nada.

Hace unos días, una pareja de delincuentes en moto, robaron en tres sectores distintos de la ciudad en un lapso de dos horas, y no pasó nada.

Incluso, son tantos los videos que aparecen, que los mismos medios de comunicación y la ciudadanía, identifican a los delincuentes, por haber sido grabados en otro robo, y no pasa nada.

¿Y entonces? ¿Vamos a seguir esperando que no pase nada? Señor Alcalde ya es hora de tomar las acciones contundentes que prometió en campaña. Aquí le sugiero algunas medidas que creo que son necesarias y pertinentes de tomar.

Primero, alguien en su gobierno debe asumir el costo político, y usted debe tomar medidas internas, ajustar su gabinete si es necesario y empezar a dar resultados. Incluso si tiene pedir la cabeza del comandante de la Policía, debe hacerlo, para que la escoba barra bien.

Segundo, los patrullajes, operativos y controles en la ciudad, no deben estar únicamente en función de los videos que usted hace. Está bien que salga usted mismo y vigile la ciudad y que la gente lo vea en la calle y en los videos, pero esto se debe hacer todos los días y en todos los sectores de la ciudad. Tercero.

No puede ser que roben en varios puntos de la ciudad los mismos delincuentes sin cambiarse de ropa ni nada y no les pase nada. ¿Cómo es que no se hacen planes candado por sectores para dar con el paradero de estas personas? Es más, con puestos de control itinerantes por distintos puntos de la ciudad, como los que hicieron esta semana, se puede controlar.

Cuarto. Estamos cortos de cámaras de seguridad, es cierto, pero la misma ciudadanía está reportando en tiempo real los hurtos y entrega o sube los videos de las cámaras para identificar los delincuentes. Lo único que queda ante eso, es actuar con contundencia, porque no puede es pasar que la gente se aburra de cooperar y ya al final ni siquiera denuncie, porque sienten que no sirve de nada.

Quinto, ¿qué pasó con el plan de recompensas? Ya es hora de activarlo, y si está debe hacerse más visible para que la gente se incentive a denunciar.

Sexto, no descarte la propuesta de militarizar la ciudad. En una entrevista usted dijo que los comandantes del Ejército están dispuestos a enviarle unidades para patrullar la ciudad, aproveche y fortalezca así el pie de fuerza, porque con dos policías por CAI es muy difícil dar resultados. Séptimo, apoye a las juntas y grupos de comerciantes que se están organizando para instalar alarmas, cámaras y medidas de protección en sus comunidades; la Alcaldía hoy más que nunca debe estar del lado de la gente.

Octavo y no menos importante. ¿Dónde está Alcalde el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana? Desde mayo se dijo que estaba en elaboración, pero es la hora que no se ha socializado y ni en la página web de la Alcaldía aparece. No podemos darnos el lujo, a nueve meses de haber empezado el gobierno, de estar con palos de ciego actuando, si no hay una estrategia de seguridad ya definida, o sino apague y vámonos.

Y, por último, no afloje. Debe reconocer que en el último mes los casos se han disparado porque no hay presencia suficiente y permanente de policías en las calles patrullando y haciendo controles. No vaya a ser que la denuncia del concejal Johan Steed Ortíz sea cierta, y no haya plata para tanquear las motos y los vehículos de la Fuerza Pública, porque eso sería nefasto. Sabemos que las finanzas de la ciudad están mal, pero los recursos del FONSET, Fondo de Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que provienen de la contratación de obra pública, están ahí.

Hoy más que nunca, la gente necesita que la autoridad los proteja, porque mire la paradoja, mientras los delincuentes se mueven tranquilos por las calles, los ciudadanos debemos estar tras las rejas en nuestras casas o en sus establecimientos, por miedo a ser robados o asesinados.

No olvide que hace justamente un año en un video, usted decía que iba a hacer que la gente volviera a abrir las rejas, devolviéndoles confianza a la gente y gobernando con autoridad. (Ver video).

https://www.facebook.com/reel/1731950967248959

Que eso no se quede en promesa de campaña Alcalde.

Esta situación debe revertirse ya.

–

La Ñapa

1. Es un verdadero insulto para la familia de Jonathan Trujillo, que 10 días después de su asesinato, las autoridades salgan apenas a ofrecer una recompensa de 4 millones de pesos, para dar con el paradero del responsable, que fue expuesto por la cámara de seguridad de la barbería desde el día que ocurrieron los hechos. ¿Será que el responsable, sabiendo que más de media ciudad ya conoce su cara, va a estar aquí en Neiva escondido? Hace rato que huyó señores.

2. En mayo de este año, el entonces Ministro del Interior Luis Fernando Velasco, dijo que se había aprobado un proyecto por más de $20.000 millones para adquirir más cámaras de seguridad para Neiva.

Ayer en una entrevista, el Alcalde dijo que estaban terminando de estructurar el proyecto que contempla la compra de 175 cámaras, 30 de ellas para reconocimiento facial, 15 para identificación de placas, y un sistema de monitoreo. ¿Vendió humo el gobierno nacional y apenas se trataba de la invitación a presentar un proyecto a la Alcaldía? O ¿por qué si ya han pasado tres meses, el proyecto no se ha presentado al Gobierno Nacional?

3. El coronel Castillo se puede ahorrar su discurso de que todo está bien. No puede ser que en medio del caos que estamos viviendo, diga que somos la segunda unidad, entre 53 del país, con mejores resultados, y que hoy estamos mejor que el año pasado, en cuanto a cifras de delitos de alto impacto.

O una de dos, o en las otras partes del país están peor que aquí, que es posible; o definitivamente hay una brecha grande entre las cifras oficiales y la realidad y eso puede estar pasando por la poca confianza institucional de la gente, ante los débiles resultados, que hace que ya no se denuncie. Pero no insulte nuestra inteligencia Coronel que aquí no le tragamos entero.

—

Por: Andrés Felipe González

Comunicador Social y Periodista

Especialista en Comunicación Digital

Asesor en comunicación política