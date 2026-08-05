Alcalde Germán Casagua, entregó moderno vehículo para fortalecer atención del fenómeno de El Niño en Neiva

En respuesta a la temporada de altas temperaturas provocada por el fenómeno de El Niño, el alcalde de Neiva, Germán Casagua Bonilla, entregó al Cuerpo Oficial de Bomberos una moderna máquina extintora con capacidad para 315 galones de agua, diseñada para atender emergencias en zonas de difícil acceso y garantizar una respuesta más rápida frente a los incendios forestales.

La nueva unidad, que representó una inversión de $787 millones, fortalecerá la capacidad operativa del organismo de socorro y permitirá mejorar los tiempos de reacción ante las emergencias que se han incrementado durante esta temporada.

El Cuerpo de Bomberos Oficiales hace un llamado a la comunidad para prevenir nuevos incendios, evitando la quema de basura, una práctica que puede salirse de control y causar graves afectaciones a la fauna, la flora y los ecosistemas del municipio.

Asimismo, recordaron que, ante cualquier emergencia, los ciudadanos deben comunicarse de inmediato con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva a través de las líneas 315 864 6154 y 321 391 9693, con el fin de garantizar una atención oportuna y proteger la vida y el medio ambiente.