Alcalde de Cali: «Seguiremos liderando alianzas globales contra las economías ilegales que amenazan la biodiversidad», en la apertura de la Semana de la Biodiversidad

La apertura reunió a líderes nacionales e internacionales que posicionaron a Cali como Capital Mundial de la Biodiversidad y plataforma global de acción ambiental.

El Valle del Cauca reportó avances clave: reducción de la pobreza multidimensional a 6,2%, restauración de 800 km² de mar y siembra anual de 7 millones de árboles, con meta de llegar a 10 millones.

El PNUMA destacó que la biodiversidad debe consolidarse como plataforma de largo plazo y llamó a pasar de los diagnósticos a la acción inmediata.

Cali, 29 de septiembre de 2025. Con el Teatro Municipal a lleno total y la expectativa de movilizar a más de 60 mil personas en siete días de programación, se inauguró oficialmente la Semana de la Biodiversidad en Cali, el encuentro internacional que convierte a la ciudad en la Capital Mundial de la Biodiversidad y en el legado vivo de la COP16.

Durante esta semana se darán cita más de 200 expertos de 17 países, además de representantes de organismos multilaterales, gobiernos, cooperación internacional, sector privado y comunidades locales. El ambiente durante la inauguración estuvo marcado por un llamado común: transformar la biodiversidad en motor de desarrollo sostenible, innovación y bienestar para la gente.

El alcalde Alejandro Eder: alianzas contra las economías ilegales

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, puso en el centro el papel de las ciudades en la lucha ambiental. “El hecho de estar aquí reunidos ya es un gran resultado. Desde Cali seguiremos liderando alianzas internacionales contra las economías ilegales que amenazan nuestra biodiversidad. Este encuentro demuestra que la cooperación es posible y que nuestra ciudad está lista para ser referente global en sostenibilidad”, señaló. Eder destacó además que la Semana es una oportunidad para que la ciudadanía viva y se apropie de la biodiversidad a través de la cultura, el turismo, la ciencia y la educación.

Valle del Cauca: biodiversidad como motor social y económico

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, presentó resultados históricos que muestran cómo la biodiversidad puede ser eje de transformación social y económica. Destacó la reducción de la pobreza multidimensional en el departamento, que pasó de 15,8% en 2016 a 6,2% en 2024, la segunda cifra más baja del país.

Subrayó también los avances en restauración ambiental: 800 km² de mar recuperados en alianza con 870 piangüeras y pescadores de Buenaventura, proyectos de restauración de bosques secos en Calima con la participación de más de 20.000 personas, y un salto sin precedentes en materia forestal, al pasar de 300 árboles sembrados en 2015 a 7 millones anuales, con la meta de alcanzar los 10 millones. “La biodiversidad no es un obstáculo, es un motor de una nueva economía que debe beneficiar directamente a las comunidades”, afirmó.

La representante del PNUMA en Colombia, Dolores Barrientos, también hizo parte de la apertura de la Semana de la Biodiversidad, allí resaltó la necesidad de dar continuidad a este espacio y consolidarlo en el tiempo: “¿Cómo podemos hacer que la Semana de la Biodiversidad sea una plataforma de mediano y largo plazo con alianzas muy fuertes?”. Hizo además un llamado a la acción frente a la triple crisis ambiental de cambio climático, pérdida de naturaleza y contaminación: “Ya sabemos lo que hay que hacer. Tenemos que actuar”.

Barrientos insistió en que la biodiversidad debe ganar mayor visibilidad política y que ese compromiso debe ir acompañado de recursos: “Si usted pone un compromiso político hay que ponerle dinero. Los gobiernos locales tienen que diseñar impuestos verdes, las empresas también tienen que participar reconociendo que dependen del agua, de los ecosistemas, de los bosques y que tienen que invertir en conservar esa naturaleza”.

Por su parte, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, subrayó la importancia de convertir la Semana de la Biodiversidad en un espacio de diálogo con quienes han estado en la primera línea del cuidado de la naturaleza. “Este diálogo tiene que ser un diálogo con las comunidades… Y solamente en esa pluralidad y en esa democracia ambiental creo que es posible pensar en una biodiversidad que vale la pena”, afirmó.

Un encuentro global por la naturaleza

La primera jornada contó también con la presencia de la secretaria adjunta de la OEA, Laura Gil; del embajador del Reino Unido en Colombia, George Hodgson; y de representantes del BID, CAF e ICLEI, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación regional y acelerar la implementación de proyectos locales con impacto global.

Durante la semana, Cali será escenario de una agenda diversa: más de 100 talleres gratuitos a través de la alianza BioConecta, que llevarán la biodiversidad a escuelas, barrios y comunidades; la Cumbre CEIBA, que integrará saberes ancestrales y nuevas tecnologías; el Encuentro de Ciudades y Regiones por la Biodiversidad, donde líderes locales de América Latina y el Caribe discutirán soluciones compartidas; y el Circuito de la Biodiversidad en el Bulevar del Río, un espacio abierto con expresiones culturales, negocios verdes y experiencias sensoriales para toda la ciudadanía.

Con esta inauguración, Cali y el Valle del Cauca envían un mensaje claro al mundo: la biodiversidad es el corazón de la cooperación, la innovación y el futuro sostenible de América Latina.