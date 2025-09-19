Actualidad

Zona ECO celebra un año como epicentro de innovación y aprendizaje en el Huila

TSM Noticias
Actualidad
354 Views

Más de 2.800 personas han visitado este espacio de Ecopetrol para fomentar el conocimiento de energía, transición energética, energías renovables, biodiversidad, industria y ciencia participativa.

La Zona Eco de Ecopetrol en Neiva cumple su primer año de funcionamiento y se consolida como un referente de aprendizaje, innovación y encuentro ciudadano en el departamento del Huila. Desde su apertura, este espacio ha promovido el acceso al conocimiento sobre la industria de hidrocarburos, la transición energética y el cuidado del medio ambiente, a través de experiencias interactivas y didácticas abiertas a toda la comunidad.

“En doce meses, hemos recibido más 2,800 visitas, entre ellos estudiantes de escuela, colegio y universidades; representantes de empresas; funcionarios públicos; pensionados y sus familias. Con todos ellos hemos compartido el quehacer de Ecopetrol en territorio, viviendo la experiencia de la transición energética, la biodiversidad, la tecnología y la innovación”, señaló Miriam Pulgarín, líder de la Oficina de Participación ciudadana de Ecopetrol en el sur del país.

La Zona ECO cuenta con seis áreas temáticas que invitan a explorar de manera práctica y vivencial temas relacionados con energía, transición energética, energías renovables, biodiversidad, industria y ciencia participativa. Además, ha sido escenario de clubes de lectura, talleres, actividades académicas y espacios de formación que han acercado la ciencia y la innovación a cientos de personas de la región.

Para agendar visitas y conocer más sobre este centro de conocimiento, se encuentra disponible la línea 📞 313 421 3148, el correo 📧 zonaeco.neiva@ecopetrol.com.co y la dirección 📍 Transversal 9 A W # 7-86, Oficinas de Ecopetrol (frente al Puente El Tizón).

Con esta apuesta, Ecopetrol reafirma su compromiso de promover escenarios que fortalezcan la apropiación social del conocimiento, impulsen la innovación y refuercen el propósito de avanzar hacia una transición energética justa, inclusiva y sostenible en el territorio.

Un año después de su apertura, la Zona ECO de Neiva demuestra que los procesos de diálogo y participación son claves para construir la energía que transforma a Colombia.

TAGGED:
Share This Article

Historias Relacionadas

Conoce más noticas
Ir al contenido