Zona ECO celebra un año como epicentro de innovación y aprendizaje en el Huila

Más de 2.800 personas han visitado este espacio de Ecopetrol para fomentar el conocimiento de energía, transición energética, energías renovables, biodiversidad, industria y ciencia participativa.

La Zona Eco de Ecopetrol en Neiva cumple su primer año de funcionamiento y se consolida como un referente de aprendizaje, innovación y encuentro ciudadano en el departamento del Huila. Desde su apertura, este espacio ha promovido el acceso al conocimiento sobre la industria de hidrocarburos, la transición energética y el cuidado del medio ambiente, a través de experiencias interactivas y didácticas abiertas a toda la comunidad.

“En doce meses, hemos recibido más 2,800 visitas, entre ellos estudiantes de escuela, colegio y universidades; representantes de empresas; funcionarios públicos; pensionados y sus familias. Con todos ellos hemos compartido el quehacer de Ecopetrol en territorio, viviendo la experiencia de la transición energética, la biodiversidad, la tecnología y la innovación”, señaló Miriam Pulgarín, líder de la Oficina de Participación ciudadana de Ecopetrol en el sur del país.

La Zona ECO cuenta con seis áreas temáticas que invitan a explorar de manera práctica y vivencial temas relacionados con energía, transición energética, energías renovables, biodiversidad, industria y ciencia participativa. Además, ha sido escenario de clubes de lectura, talleres, actividades académicas y espacios de formación que han acercado la ciencia y la innovación a cientos de personas de la región.

Para agendar visitas y conocer más sobre este centro de conocimiento, se encuentra disponible la línea 📞 313 421 3148, el correo 📧 zonaeco.neiva@ecopetrol.com.co y la dirección 📍 Transversal 9 A W # 7-86, Oficinas de Ecopetrol (frente al Puente El Tizón).

Con esta apuesta, Ecopetrol reafirma su compromiso de promover escenarios que fortalezcan la apropiación social del conocimiento, impulsen la innovación y refuercen el propósito de avanzar hacia una transición energética justa, inclusiva y sostenible en el territorio.

Un año después de su apertura, la Zona ECO de Neiva demuestra que los procesos de diálogo y participación son claves para construir la energía que transforma a Colombia.