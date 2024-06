Yellow Day: la terapia de los recortes de papel para ser más felices

Finlandia es el país más feliz del mundo, y Colombia ocupa la posición 78, ocupando las posiciones más bajas de Latinoamérica según el Informe Mundial de la Felicidad 2024 de la ONU.

Este 20 de junio se celebra el Yellow Day, un festejo que tiene menos de 20 años (inició en 2005) y que surgió como contraposición al Blue Monday de enero (considerado el día más triste del año).

La fecha también concuerda con el solsticio de verano, la estación en que la gente viaja más, hay más horas de luz al día y hay vacaciones escolares, mientras que el color amarillo se asocia con la alegría, la energía, la positividad y el optimismo; estos factores fueron determinantes para que el Yellow Day fuera considerado “El día más feliz del año”.

El ser humano ha inventado tanto conceptos como actividades relacionadas a la felicidad. Hay quienes gustan de la adrenalina de los juegos mecánicos, otros buscan la calma en una caminata por un bosque y hay quienes encuentran en la creación la felicidad que necesitan en sus vidas

Trozos de papel y felicidad

Elena Hormiga, docente en ESDESIGN, perteneciente a Planeta Formación y Universidades, enseña a sus estudiantes a crear figuras a través de recortes de papel, una actividad en donde busca que sus alumnos experimenten sin saber cuál va a ser el resultado, “jugar, descartar, volver a probar y a veces, sólo a veces, encontrar algo que nos sorprenda y nos gusta”.

“Los recortes (papercuts) son una manera divertidísima de volver a conectar con el papel. No nos sentimos expuestos, no se trata de dibujar bien o mal, sino de jugar, volvemos a ser libres. Hemos dejado fuera el miedo a ser juzgados, porque se entiende que todo saldrá regular tirando a mal. Por eso nos concentramos en el reto y nos ponemos a trabajar, conectando con el papel”, indica.

La docente explica que jugar con los recortes de papel puede ayudarnos a oxigenar nuestros procesos creativos, refrescarnos; para ello plantea tres fases, cada una ayuda a la creación.

Fase 1: Generar mucho material

Hormiga explica que es la fase más liberadora, “consiste en experimentar con materiales y colores, manchar papeles, rasgarlos, cortarlos… Simplemente dejarnos llevar y permitirnos hacer a las manos. Conectar con la energía que nos hace avanzar sin miedo, sin críticas, con mirada inocente y generar material como único fin”.

Algunas ideas que ella propone son garabatear con rotuladores, pinceles, ceras, etcétera; manchar una esponja con acuarela, témpera o grafito; crear módulos con goma eva y utilizarlos como sellos; pintar sobre distintos tipos de papel, y cortar el papel en formas aleatorias, ya sea con tijeras, cúter o con las manos.

Fase 2: Componer

Una vez que se ha conseguido suficiente material, lo siguiente es crear figuras en automático, ya sea que te enfoques en la representación de un tema en concreto o simplemente acerques unas piezas de papel a otras buscando conexiones. “Esta es la opción que me gusta más, porque no hay expectativas y porque me encantan las sorpresas. Todo se vale, sólo estamos jugando”, indica la docente de ESDESIGN.

Cuando tengamos creada una figura que nos parezca linda y apetecible para un cuadro, lo siguiente es pegar las piezas con mucho cuidado para no llenarnos de capas y capas de pegamento o manchar nuestra obra de arte.

Fase 3: Conceptualizar

Hormiga indica que puede que lleguemos a este paso o no, que consiste en asignarle un título, “el eje central de esta fase es la inmensa potencia que ofrece la unión entre texto e imagen. Podemos experimentar con distintos grados de tensión: ¿las palabras acompañan el texto?, ¿lo complementan?, ¿lo contradicen?”

Para Elena es importante retirarnos un poco de las tecnologías y dejar que nuestras manos jueguen con materiales, “es un regalo que deberíamos ofrecernos de vez en cuando”. Tener este tipo de experiencias puede inducir a un estado de satisfacción y felicidad.