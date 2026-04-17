La nueva apuesta de la narrativa colombiana: “Neblina negra”, un thriller sobre culpas, silencios y violencia heredada

El género misterio/novela negra vive un auge global: informes internacionales muestran que concentra entre el 17 % y el 29 % de las ventas de ficción adulta, con un crecimiento superior al de la ficción general.

En este contexto, Editorial Planeta publica «Neblina negra», el debut narrativo de Fermín Beltrán, una obra que convierte un crimen en un viaje emocional hacia los recovecos más complejos del alma humana.

La novela negra continúa liderando las preferencias del mercado editorial global: representa entre el 17 % y el 29 % de las ventas de ficción adulta y crece al 7,2 %, casi el doble que la narrativa general.

Este dinamismo refleja el interés de los lectores por historias que revelan las capas ocultas de la condición humana. En esa ola internacional llega Neblina negra, la primera novela del escritor huilense Fermín Beltrán, publicada por Editorial Planeta, que irrumpe con una voz poética y emocional dentro del género.

La trama se abre con la muerte de Patrocinio Reyes, concejal de un pueblo andino, asesinado por su sobrino. Sin embargo, la obra no está construida como un caso por resolver: el homicida se conoce desde el inicio. El interés de Beltrán reside en otro lugar: la forma en que una comunidad carga, comparte y multiplica sus dolores, y cómo esos vínculos invisibles pueden llevar a un desenlace trágico.

El autor llama a esa zona emocional “la neblina”: un estado en el que se mezclan culpas antiguas, heridas sin procesar, tensiones familiares y emociones desbordadas. La novela plantea que las decisiones extremas rara vez nacen de un solo individuo: están influenciadas por historias que se arrastran y silencios que pesan.

Con veinte capítulos autónomos, que pueden leerse de manera lineal o alternada, la estructura refuerza esa atmósfera de incertidumbre. Cada capítulo ilumina una parte distinta del mismo hecho, como si el lector entrara al corazón del crimen desde perspectivas múltiples. Esta construcción poco convencional dentro del thriller hace que la experiencia sea más sensorial, íntima y reflexiva.

“Neblina negra es un viaje a lo más hondo de nuestra humanidad”, afirma Beltrán, cuya voz literaria se nutre de los relatos campesinos que escuchó en su infancia. Su estilo combina sensibilidad poética y un ritmo narrativo que no pierde tensión, logrando una obra que conmueve y sacude a partes iguales.

Antes de esta novela, Beltrán publicó Una diosa con el poder del olvido, un libro de cuentos que lo llevó a ferias como FILVORÁGINE y la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Con este debut en la novela, confirma su lugar como una de las apuestas más sólidas de la nueva narrativa colombiana.

Neblina negra está dirigida a lectores que buscan algo más que un misterio: una historia que invite a cuestionar nuestras sombras, a reconocer las zonas difusas entre el bien y el mal y a mirar de frente el dolor colectivo que, a menudo, se carga en silencio. Una obra que reafirma que la literatura también puede ser una forma de memoria y verdad.

Sobre el autor:

Fermín Beltrán Barragán, nació en Santa María, Huila. Antes de aprender a escribir ya leía, y desde entonces su vida ha sido palabra y montaña.

Publicó Una diosa con el poder del olvido y ahora, con Neblina Negra, entrega una novela que ya empieza a ocupar un lugar propio en la narrativa contemporánea colombiana.