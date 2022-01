Ya fue elegida universidad para proceso de elección de Contralor en Neiva

El Concejo de Neiva por fin pudo llegar a feliz término con la convocatoria para elegir institución de educación superior que lleve a cabo el proceso de elección de la terna para elegir Contralor Municipal y Secretario General de la corporación.

Y es que después de tantas trabas, presuntas irregularidades, dos convocatorias fallidas y un escándalo, en esta convocatoria se tuvo por primera vez una cantidad importante de universidades postuladas, en total 6, interesadas en adelantar el proceso. La elegida fue la Universidad de Cartagena.

«Efectivamente el día de hoy el comité evaluador revisó las cuatro propuestas que quedaron seleccionadas, de las 6 que se presentaron. Dando como resultado con la mayor puntuación la Universidad de Cartagena», expresó el presidente del Concejo de Neiva, Camilo Perdomo.

A la convocatoria para adelantar los dos procesos se presentaron la Universidad del Quindío, la Universidad de Pamplona, Universidad de Cartagena, la Universidad del Bosque, la UTP de Pereira, y la Universidad Distrital. El paso a seguir es la firma del contrato por las dos partes, que se espera se efectúe mañana y que la Universidad empiece a desarrollar el Cronograma que quedó establecido en la propuesta, para que le entregue a la Corporación la terna final, esto aproximadamente en los primeros días de marzo y de esta manera los 19 concejales puedan elegir Contralor Municipal y Secretario (a) General del Concejo.



Yilber Saavedra, director de Concejo Visible

A lo anterior, se suman las dudas jurídicas que existen detrás del proceso, según lo expuesto por el director de Concejo Visible Yilber Saavedra: «la ley puso a los concejales a elegir Contralor, sabiendo que son actores políticos y no por eso no había que entregarlo a terceros, que son contratistas», según lo mencionó al medio de comunicación Huila Stereo, «Seguimos pensando que la firma de los contratistas escogiendo la Universidad, vició el proceso porque no está dentro de sus funciones» agregó.