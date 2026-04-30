Desarticulado grupo delincuencial «Vieja Guardia», dedicado al fleteo en Neiva

Los integrantes de este grupo delincuencial se dedicaban al fleteo en Neiva; sin embargo, tres de ellos fueron enviados a prisión.

En desarrollo de operativos para mejorar la seguridad en Neiva, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN, logró la desarticulación del Grupo Delincuencial Común Organizado denominado “Vieja Guardia”, dedicado al hurto a personas en la modalidad de fleteo.

Gracias a las labores investigativas adelantadas por los funcionarios de la SIJIN, se logró recolectar material probatorio suficiente que permitió a la Fiscalía General de la Nación emitir órdenes de captura contra cuatro personas, así como una notificación azul de INTERPOL, por el delito de hurto calificado y agravado.

Las diligencias judiciales se materializaron el pasado 28 de abril en horas de la mañana, mediante operativos simultáneos realizados en el oriente de la ciudad de Neiva. Es de resaltar que los capturados presentan anotaciones judiciales por delitos como homicidio, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, uso de documento falso, estafa y fuga de presos, evidenciando su reincidencia en actividades criminales.

De acuerdo con las investigaciones, este grupo delincuencial se dedicaba al hurto a personas mediante las modalidades de atraco y fleteo, utilizando armas de fuego para intimidar a sus víctimas, especialmente en inmediaciones de entidades bancarias.

Dentro de los hechos que se les atribuyen, se destaca un caso ocurrido en septiembre de 2025, cuando un ciudadano fue víctima del hurto de 8 millones de pesos a la salida de un centro comercial ubicado al norte de la ciudad. Según la investigación, la víctima, en compañía de un amigo, realizó un retiro de dinero y lo guardó en un bolso; presuntamente, una mujer que se encontraba en la fila del cajero alertó a los hoy procesados sobre el movimiento.

Posteriormente, cuando el ciudadano se dirigía hacia su residencia en el barrio Los Pinos, fue interceptado por varios sujetos que se movilizaban en motocicletas de alto cilindraje, quienes, bajo amenazas con arma de fuego, lo obligaron a entregar el dinero y emprendieron la huida.

Por estos hechos, y por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra tres de los capturados, conocidos con los alias de ‘El Flaco’, ‘El Diablo’ y ‘Trompas’.

La Alcaldía de Neiva y la Policía Nacional reiteran su compromiso con la seguridad ciudadana e invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo a través de la línea 123 o los canales institucionales.