Cámara Colombiana del Libro revela que las ventas de libros en Colombia crecieron 7,5 % en 2025

Informe revela que Colombia vendió 39.4 millones de ejemplares y editó 19.024 títulos.

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBo 2026, la Cámara Colombiana del Libro, CCL, presentó su informe estadístico anual sobre el comportamiento del sector editorial en Colombia durante 2025.

Las cifras revelan un crecimiento sostenido en ventas, producción editorial, empleo y consolidación de canales de comercialización, reforzando al sector del libro como un actor relevante dentro de la economía cultural del país.

Según el reporte, las ventas del sector editorial ascendieron a $1,06 billones de pesos, lo que representa un aumento del 7,5 % con respecto a 2024. El informe, que la CCL publica desde hace más de dos décadas, muestra un panorama completo sobre títulos editados, ejemplares vendidos, destinos, canales de distribución y empleo en el sector.

El sector amplió su oferta

Durante 2025 se editaron 19.024 títulos, aumentando 16,2% y se imprimieron 38,5 millones de ejemplares, frente a 34,2 millones de 2024, lo que equivale a un crecimiento de 12,3%. En títulos, los mayores aumentos se dieron en Educación (34,8%) y Técnico-científico (31,6%); Ficción/No ficción creció 10,6% y Religioso cayó -29,5%. En ejemplares impresos, Educación creció 20,5%, Ficción/No ficción 6,4% y Religioso 3,5%, mientras Técnico-científico registró variación de -8,6%.

El sector superó el billón de pesos en ventas

En 2025 las ventas netas del sector alcanzaron $1.06 billones, frente a $990.456 millones en 2024. Esto representa una variación de 7,5% y completa el quinto año consecutivo de crecimiento. En ventas por subsector, Ficción/No ficción sigue siendo el principal bloque del mercado, con $425.679 millones, seguido de Educación, con $294.935 millones, y Técnico-científico, con $227.786 millones.

No solo subieron las ventas en pesos: también aumentó el volumen vendido.

En 2025 se vendieron 39,4 millones de ejemplares, frente a 37,9 millones en 2024. Es una mejora relevante y una señal positiva, porque muestra que el crecimiento en ventas está acompañado por mayor volumen de demanda.

Distribución nacional e internacional

El mercado nacional concentró el 91,4 % de las ventas, lo que representó un aumento del 8,1 % frente al año anterior. Las exportaciones crecieron 10,4%, mientras que las reexportaciones disminuyeron un 22,6 %. Los libros importados también crecieron un 6,0 %, complementando la oferta nacional con catálogos extranjeros y traducciones.

Canales de comercialización: las librerías siguen liderando

Las librerías (independientes y de cadena) y puntos de venta de las editoriales siguen siendo el canal dominante para la venta de libros, con una participación del 39,7 % sobre el total. Le siguen las distribuidoras (10,8 %), las ventas institucionales al sector privadas de textos educativos y plan lector (10,2 %) y las exportaciones (8,6 %). Estos cuatro canales representan el 69,3 % de las ventas del sector.

Cada subsector editorial tiene sus dinámicas específicas:

Cada subsector editorial presenta una estructura comercial específica. En Ficción/No ficción el canal principal son las librerías (independientes y de cadena) y puntos de venta de editoriales, con 64,5% del total, seguido por las exportaciones, con 9,2%.

En educación, predominan los textos educativos y plan lector (institucional sector privado), con 25,4%, seguido por las distribuidoras, con 20,2% del total. En Técnicos-científicos, el principal canal vuelve a ser librerías y puntos de venta de editoriales con 36,0%, seguido por exportaciones, con 10,9%. En religioso, prevalece la venta a través de librerías y punto de venta de editoriales con 56,6%, seguido por distribuidoras, con 15,3%.

Empleo en crecimiento

En términos de empleo, el sector editorial registró en 2025 un crecimiento de 1,9% frente al año anterior. El empleo permanente cayó 3,2%, mientras el temporal aumentó 28,4%.

Un sector que crece con el país

Los resultados de 2025 confirman que el sector editorial colombiano mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido y una presencia relevante en la economía cultural del país.

El aumento en ventas, producción editorial, ejemplares vendidos y empleo refleja un sector dinámico, con capacidad de adaptación y con un papel estratégico en la circulación del conocimiento y en la oferta de contenidos para distintos públicos y segmentos.

En el marco de la FILBo 2026, estas cifras reafirman el aporte de la industria del libro al desarrollo cultural y económico de Colombia.