Periodismo directo, café especial y una alianza que hará historia en Neiva

Tres reconocidos comunicadores sociales y periodistas de la región, Jhon Fredy Figueroa, Alejandro Cabrera Collazos y Eduardo Bautista Oviedo, se unieron para dar vida a un innovador proyecto de Consultoría en Comunicación Estratégica, respaldado por dos medios digitales con amplia trayectoria: TMS Noticias, con 18 años de experiencia informativa y Noticias 24/7, con 7 años de presencia constante en la región.

La nueva propuesta no solo ofrece servicios profesionales en comunicación organizacional, corporativa, periodística y producción de piezas audiovisuales y escritas, sino que también incluye la producción de un podcast propio titulado «AL GRANO: Entrevistas sin Rodeos», cuyo lanzamiento oficial marca el inicio de esta nueva etapa.

«AL GRANO»: Entrevistas directas, respuestas concretas

El nombre del podcast no es casualidad. «AL GRANO: Entrevistas sin Rodeos» nace con una premisa clara: preguntas directas, respuestas concretas, en un formato ágil pensado para redes sociales y medios digitales. Cada episodio tendrá una duración aproximada de 20 minutos y será grabado con un esquema profesional de tres cámaras, garantizando una producción audiovisual de alta calidad.

Pero hay una segunda connotación igualmente poderosa: el grano de café. En cada conversación, los invitados y conductores impulsarán proyectos o emprendimientos relacionados con el café especial, teniendo en cuenta que el Huila ocupa el puesto número 1 en Colombia en producción de café especial.

«Queremos que cada entrevista no solo informe o entretenga, sino que también aporte al desarrollo económico y cultural de nuestra región. Hablar de café es hablar del Huila, de su gente y de su orgullo», señala Eduardo Bautista Oviedo, abogado y periodista, quien aporta su doble perfil para abordar con propiedad temas jurídicos dentro del contenido del podcast.

¿Qué temas abordará «AL GRANO»?

El podcast abrirá un espacio plural y diverso, con episodios que abordarán actualidad regional y nacional, temas jurídicos (explicados de manera accesible), cultura y arte, historias de proyectos y emprendimientos en Neiva y el Huila, análisis político con responsabilidad periodística y cualquier otro tema relevante que aporte contenidos alternativos a los seguidores de los medios digitales.

«Creemos en el periodismo independiente, en las historias que no siempre llegan a los grandes medios y en la necesidad de ofrecer a la ciudadanía otro tipo de contenidos, más cercanos, más directos. Eso es AL GRANO», afirma Jhon Fredy Figueroa, comunicador social con amplia experiencia en medios y comunicación.

Una consultoría con respaldo institucional

La Consultoría en Comunicación Estratégica no nace de la nada. Detrás hay años de experiencia individual y colectiva en producción de piezas comunicativas audiovisuales y escritas, comunicación organizacional y corporativa, periodismo digital y tradicional, gestión de crisis institucional, asesoría en imagen y estrategias de contenido, manejo de redes sociales, marketing digital, entre otros.

Y todo ello, apoyado en dos medios digitales que ya son un referente en el departamento: TMS Noticias (18 años de trayectoria) y Noticias 24/7 (7 años informando con credibilidad).

«No partimos de cero. Tenemos el respaldo de dos medios con nombre propio en la región. Eso nos da una ventaja enorme: llegamos a donde otros no llegan, con la confianza que da la experiencia», destaca Alejandro Cabrera Collazos, periodista con amplio recorrido en el área comunicativa y estrategias digitales.

¿Qué viene ahora?

Invitamos a todos a seguirnos en TMS Noticias y Noticias 24/7, a suscribirse al podcast, a compartir sus historias y a sumarse a este proyecto que nace con la convicción de que la comunicación bien hecha transforma realidades.

Veinticinco (25) años de experiencia combinada entre dos medios digitales, tres comunicadores sociales y un abogado-periodista. Un solo objetivo: hacer de la comunicación una herramienta de transformación real. ‘AL GRANO: Entrevistas sin Rodeos’ ya está en marcha. La consultoría, lista para operar. El Huila, listo para escuchar. Porque cuando la experiencia se encuentra, el resultado no admite rodeos.

Perfiles

Jhon Freddy Figueroa

Comunicador Social y Periodista, egresado de la Universidad Surcolombiana; experiencia de más de 27 años en medios de comunicación; actualmente director de Noticias 24-7 y sus productos Candelaria sin Censura y 24-7 Semanario.

Eduardo Bautista Oviedo

Profesional que fusiona la comunicación y el derecho, dos disciplinas que potencian su mirada crítica y estratégica del servicio público. Comunicador Social, Periodista y Abogado, ha complementado su formación con especializaciones en Derecho Administrativo, Contratación Estatal, Derecho Disciplinario y Derecho Laboral Administrativo, además de una Maestría en Derecho Público.

Pero más allá de los títulos, su experiencia habla por sí sola: durante casi cuatro años se desempeñó como Vicerrector Administrativo de la Universidad Surcolombiana, ha sido docente universitario, además cuenta con amplia experiencia administrativa en el área jurídica y comunicativa.

Alejandro Cabrera Collazos

Alejandro Cabrera Collazos, Comunicador Social y Periodista, con 20 años de experiencia. Fundador y director de tsmnoticias.com, el primer medio digital totalmente nativo del Huila.

Ha ejercido como Jefe de Prensa de la ESE Carmen Emilia Ospina, Jefe de Comunicaciones de la Alcaldía de Neiva, asesor de diferentes campañas políticas y community manager.

«Trayectoria, experiencia y café especial: los ingredientes de ‘AL GRANO’, el nuevo podcast de Neiva para el mundo».