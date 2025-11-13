Velocidad, transparencia y seguridad: las tres exigencias que están redefiniendo las remesas digitales

Las fintech están transformando el ecosistema de remesas en Colombia y el mundo, estableciendo vínculos más eficaces y humanos entre migrantes, empresarios y hogares, con usuarios que demandan seguridad, transparencia y rapidez. Este mercado según estimaciones se proyecta que crecerá a una tasa anual del 16,7% hasta 2030, alcanzando los US$60.051 millones.

En 2024, Colombia recibió más de US$11.800 millones en remesas, el valor más alto de su historia, equivalente a cerca del 3% del PIB nacional, según datos del Banco de la República. Este flujo constante de dinero proveniente del exterior sigue siendo un soporte esencial para millones de hogares colombianos, pequeños empresarios y un motor para el consumo interno.

Las fintech y las nuevas tecnologías de pago digital están redefiniendo este ecosistema. Soluciones basadas en blockchain, pagos instantáneos y billeteras digitales han hecho que enviar dinero desde cualquier parte del mundo sea cada vez más rápido, seguro y económico. A nivel global, el mercado de remesas digitales se proyecta que crezca a una tasa anual del 16,7% hasta 2030, alcanzando los US$60.051 millones, según Grand View Research.

“Las compañías financieras, como las fintech y los bancos tradicionales, tienen el desafío de continuar generando confianza, disminuir los gastos operativos y optimizar la experiencia del usuario en este nuevo contexto de pagos transfronterizos 3.0. La clave no radica únicamente en transferir dinero, sino en generar valor en torno al envío, conectando a las personas y emprendedores colombianos con soluciones que les faciliten administrar sus recursos de una manera más eficaz, ahorrar y planificar desde cualquier rincón del planeta”, comentó Lucas Souza, gerente de innovación de Kuvasz Solutions compañía especializada en soluciones tecnológicas para el sector financiero y de pagos.

Sin embargo, para el mercado financiero y de pagos, el crecimiento del sector no solo se explica por la tecnología, sino también por el cambio en las expectativas de los usuarios. De acuerdo con el experto quienes envían dinero desde el exterior priorizan actualmente tres factores claves:

Velocidad en la transferencia: Esperan que su dinero llegue en minutos, no en días. Las tecnologías de blockchain y pagos instantáneos han incrementado el estándar.

Esperan que su dinero llegue en minutos, no en días. Las tecnologías de blockchain y pagos instantáneos han incrementado el estándar. Transparencia en las tarifas: Quieren conocer el valor exacto de cuánto pagarán por el servicio y qué tipo de cambio recibirán, sin costos ocultos ni procesos complejos.

Quieren conocer el valor exacto de cuánto pagarán por el servicio y qué tipo de cambio recibirán, sin costos ocultos ni procesos complejos. Seguridad en la entrega: Buscan la garantía de que su dinero llegará completo al destinatario, con seguimiento en tiempo real. Las plataformas sin intermediarios minimizan costos, reducen riesgos y entregan mayor control sobre el envío.

Así mismo, Souza comentó, que también se observa una tendencia creciente hacia plataformas que ofrezcan valor agregado, como recompensas por uso frecuente, tipos de cambio competitivos o servicios integrados. Algo en lo que las fintech han venido innovando y ofreciendo solución a las personas, siendo un gran impulsor en el crecimiento del mercado de remesas, añadió el experto.

Finalmente, cabe resaltar que las remesas también, juegan un papel importante para la estabilidad económica de los pequeños emprendedores en Colombia. Ya que, según el Banco Caja Social, estos recursos sirven como puente adicional de financiación que posibilita cubrir los costos operativos, invertir en mejoras y sostener la competitividad en situaciones económicas variables. Las remesas funcionan como un colchón, brindando apoyo económico en períodos de escasa liquidez y ayudando a mantener sus negocios, robustecer sus operaciones y afrontar con más resiliencia los desafíos del mercado.