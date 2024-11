Vargas Lleras, y la historia que se puede repetir

Es malgeniado, arrogante, y no se ayuda. El presidente del Partido Cambio Radical y aspirante a la Presidencia de la República, es un hueso difícil de roer. Hace seis años cuando aspiró a la presidencia, con todo el aparato del Estado a su favor, con ejecuciones que lo respaldaban a su paso por la vicepresidencia y una buena hoja de vida, solo sacó 1.404.000 votos.

Su caso ha sido motivo de estudios. Muchos aún se preguntan por qué no caló si su propuesta programática era atractiva, tenía un mayor reconocimiento que Iván Duque y encarnaba mejor el antipetrismo. Y la única respuesta común de muchos expertos, es que su forma de ser no cala en el electorado.

Pero sin duda un hecho que marcó su campaña, fue el coscorrón que, en diciembre de 2016, casi dos años antes de las elecciones, le pegó a uno de sus escoltas, cuando aún era vicepresidente de la República. El hecho que quedó grabado en video, marcó la imagen que la ciudadanía tenía sobre el dirigente, y en adelante no pudo conectar su propuesta con la gente y al final, terminó derrotado estrepitosamente en primera vuelta.

Recuerdo que en un Congreso de Comunicación Política que asistí en Lima, en octubre de 2018, posterior a aquellas elecciones, Verónica Rios, una de las asesoras y consultoras políticas más importantes en materia de imagen y comunicación, contó que la contrataron en aquella campaña para tratar desde el vestuario, mostrar más humano y más cerca de la gente a Vargas Lleras. Contó que lo querían vestir, otros asesores con camisas por fuera, con las mangas dobladas y luego de un debido estudio, ella entendió que no lo podían “payasear”, vistiéndolo de otra forma distinta a la que siempre vestía, solo para tratar de que la gente lo sintiera más cercano. Y que para ello se necesitaba en definitiva, un cambio en la forma de actuar y relacionarse por parte del candidato. Lo cierto es que, aun teniendo los mejores asesores políticos de Latinoamérica en su campaña, Vargas Lleras pudo mostrarse más humano y más cercano a la gente.

Después de eso desapareció de la escena política y no se presentó en el 2022 a las elecciones que ganó Gustavo Petro.

No obstante, su papel de abierto contradictor del mandatario colombiano, lo han hecho resurgir y ha empezado a organizar su estructura política de cara a las elecciones de 2026. Todo parecía marchar sobre ruedas. Cambio Radical, por encima de Centro Democrático, se ha convertido en la mayor fuerza política del antipetrismo, y ha venido trabajando en mostrar a Vargas Lleras como el único capaz de derrotar la izquierda para retomar el poder, pero, además, como la persona idónea para “recuperar el rombo del país”.

Sin embargo, un nuevo episodio que protagonizó el controvertido candidato, lo vuelve a tener contra las cuerdas, curiosamente a dos años de las elecciones. Sucedió curiosamente en el Huila, en el municipio de Rivera, como parte de una gira que realiza el aspirante por el departamento. Allí, cuando grababa un video con una de las beneficiarias del programa Mi Casa Ya, que lideró el dirigente cuando fue vicepresidente; y mientras era grabado, regañó y manoteó a su jefe de prensa, cuando al parecer, quería pasarle una taza de café. “¿Qué es lo que me toca?”, le dice en voz alta a su asistente, luego de manotearle.

Y luego de regañarla y salirse de sus cabales, trata de retomar la conversación del video, no sin antes caer en cuenta de su error, y en vez de pedir disculpas le dice a su jefe de prensa, “no vas a sacar eso, ¿no?”, a lo que ella responde que no. Lo cierto es que el video se filtró, al parecer no por su equipo, sino por alguien que acompañaba al dirigente quien aparece en el video con el senador Carlos Julio González, y desde entonces, le han llovido críticas por su comportamiento que hace recordar el coscorrón de hace ocho años.

La noticia con el video, que sacó en primicia La Silla Vacía, ha sido tendencia a nivel nacional y ha revivido aquel episodio con su escolta que manchó su campaña. Ahora este nuevo episodio, aunque es prematuro medir el impacto en su campaña, sí puede generar consecuencias, pues deja al descubierto los mismos problemas de empatía y conexión con la gente por parte del dirigente, por su mal carácter.

Aún recuerdo cuando trabajé en La Nación y en 2012 siendo ministro de Vivienda visitó el medio de comunicación. Una reconocida periodista nacional era su jefe de prensa y en medio de la entrevista, varias veces la regañó, delante de todos, mientras fumaba cigarrillo y tenía los pies, sin los zapatos, encima de una silla, cual emperador en su trono.

Esa forma de ser, su carácter y la poca conexión humana sin duda, volverán a ser en esta nueva contienda, el palo en la rueda de su aspiración.

No obstante, hay que decirlo, para sus seguidores, ese temple y ese carácter, son necesarios en momentos donde el país necesita una persona fuerte para enfrentar la inseguridad, no obstante, puede al final costarle.

La Ñapa

Y para completar la amarga gira por el Huila, a Vargas Lleras le renunció su vocera nacional, la representante huilense Luz Aida Pastrana. La dirigente que este año asumió la curul que habían dejado por procesos jurídicos Víctor Andrés Tovar y posteriormente Jorge Murcia; señaló en un comunicado ser víctima de hostigamiento y mal ambiente por parte de las directivas del partido. Incluso denunció que querían imponerle asesores, mientras poco a poco la iban relevando de actividades y funciones. Algo que deja mal parado a Cambio Radical en términos de igualdad política. Aunque la representante Pastrana aclaró que renunciaba solamente al partido y no a su curul, tendrá que lidiar ahora por una batalla jurídica por su credencial, pues al renunciar al partido, deja de ser parte de una bancada, pero además hay sentencias del Consejo de Estado que señala que las curules son de los partidos y los electores. Habrá que esperar para saber cuál será el futuro de esta joven dirigente que lleva menos de ocho meses en el Congreso.

—

Por: Andrés Felipe González Díaz

Comunicador Social y Periodista

Especialista en Comunicación Digital

Asesor en Comunicación Política