Más de $3.800 millones para fortalecer la productividad cafetera en 17 municipios del Huila Grande

El gobierno Huila Grande aprobó un proyecto que beneficiará a 4.720 pequeños caficultores con fertilización, enmiendas calcáreas y asistencia técnica especializada.

La Administración Departamental liderada por Rodrigo Villalba Mosquera, aprobó un importante proyecto de inversión por más de $3.800 millones, destinado al mejoramiento de las condiciones agronómicas de los suelos cafeteros en 17 municipios del departamento.

La iniciativa que cuenta con el respaldo del Comité de Cafeteros del Huila, tiene como objeto el “Mejoramiento de las condiciones agronómicas de los suelos para el incremento de la productividad cafetera del departamento del Huila”, y busca reducir los niveles de acidez de los suelos, optimizar su fertilidad y fortalecer la productividad del cultivo de café mediante la entrega de enmiendas calcáreas, fertilización integral y asistencia técnica especializada.

“Hoy le cumplimos una vez más al campo huilense y especialmente a nuestros caficultores. Hemos aprobado un importante proyecto por más de 3.800 millones de pesos, para mejorar las condiciones agronómicas de los suelos cafeteros en 17 municipios del Huila”, destacó el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera.

El mandatario agregó que esta inversión permitirá beneficiar directamente a 4.720 pequeños productores de café, quienes recibirán acompañamiento técnico permanente e insumos especializados para recuperar la fertilidad de sus tierras y aumentar la productividad de sus cultivos.

De acuerdo con la resolución aprobada por el Gobierno Departamental, el proyecto será ejecutado en los municipios de Acevedo, Agrado, Aipe, Baraya, Colombia, Garzón, Gigante, Guadalupe, Oporapa, Paicol, Palestina, Pital, Pitalito, Santa María, Suaza, Tarqui y Teruel, territorios priorizados por sus altos niveles de acidez en los suelos y su relevancia estratégica para la producción cafetera del Huila.

El documento técnico señala que el 56,18% de las muestras analizadas en la zona cafetera del departamento presentan niveles de pH entre 4,5 y 5,0, condición que limita el adecuado desarrollo del cultivo y afecta la sostenibilidad productiva.

“Este proyecto, que también cuenta con el respaldo del Comité de Cafeteros del Huila, nos permitirá seguir fortaleciendo el liderazgo cafetero de nuestro departamento y mejorar la calidad de vida de miles de familias rurales. En el Huila seguimos trabajando con hechos, inversión y resultados para nuestro campo”, concluyó el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera.

La ejecución del proyecto estará a cargo de la Secretaría de Agricultura y Minería del Huila, entidad responsable de adelantar el proceso contractual y garantizar el seguimiento técnico y operativo de la iniciativa.