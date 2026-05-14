Neiva fue epicentro del encuentro mundial de pasifloras

Con una participación por encima de 300 asistentes entre productores, exportadores, comercializadores de insumos, académicos y representantes de entidades públicas y privadas, se desarrolló en Neiva el evento Pasión Pasifloras Regiones Colombia.

Como un éxito rotundo calificó el secretario de agricultura y minería del Huila, Oscar Eduardo Trujillo Cuenca, el desarrollo del evento Pasión Pasifloras Regiones Colombia 2026 “Innovación Regional con Destino Global”, desarrollado en el Centro Empresarial Huila E de la Cámara de Comercio del Huila, gracias al trabajo articulado de la Gobernación del Huila y Avance Pasifloras Colombia.

“En un solo lugar encontramos a los productores, el gremio, la academia, los institutos de investigación, pero lo más importante a nuestros pequeños productores, y las organizaciones del departamento del Huila y otras regiones del país. Un sector que viene creciendo con tofo el potencial para seguirse consolidando no solo en los mercados nacionales sino internacionales, un espacio Networking donde pudimos hablar de tecnología, innovación, investigación, tuvimos de primera mano los adelantos que se vienen desarrollando en el sector”.

Por su parte Marisol Parra Morera, directora de Avance Pasifloras Colombia, destacó la alta afluencia e integración de todos los actores de este renglón productivo en el país.

“Nuestro evento Pasión Pasifloras Regiones ha integrado a más de 300 personas con la participación de todos los actores de la cadena productiva de pasifloras, contamos con la participación de las empresas exportadoras, de todos los productores tanto del departamento del Huila como de diferentes regiones de Colombia, de las empresas proveedoras de bienes e insumos, y las demás instituciones aliadas que nos han acompañado y que nos han fortalecido de la mano con el gremio este sector productivo tan importante”.

Para Daniela Vesga Sourdi, del equipo comercial y de mercadeo de OCATI, empresa exportadora, las pasifloras tienen un gran potencial de negocios en el exterior, especialmente la gulupa que es apreciada por su versatilidad.

“Nosotros vemos mucho futuro y potencial en la gulupa y en general en tofo el grupo de pasifloras, ya que son productos que han ganado gran importancia y protagonismo en los mercados internacionales por su versatilidad. Hablando de la gulupa puntualmente pues es una fruta muy versátil que en los mercados internacionales se consume de distintas formas de utiliza para el desayuno, en cocteles, en preparaciones de cocina, entonces tiene un gran potencial y futuro”.

El evento que contó con una completa agenda académica, con expertos de talla internacional se desarrollaron conferencias y talleres en temas como panorama y tendencias del comercio internacional de pasifloras, excedencias de límites máximos de residuos y restricciones del mercado europeo en el marco de las buenas prácticas agrícolas y certificaciones, estrategias y diversificación de los sistemas de producción de los cultivos de gulupa, el panel retos y oportunidades de la exportación de pasifloras en Colombia, así como pasicharlas y presentación de casos de éxito en la producción de gulupa, maracuyá, granadilla y cholupa.

Pasión Pasifloras Regiones, también contó con una interesante rueda de negocios enmarcada dentro de la estrategia Pasinegocios, que permitió un relacionamiento directo entre productores y comercializadores de pasifloras, avanzando en prometedores acuerdos comerciales.

De este importante evento que cerró con un reconocimiento a aliados estratégicos y expositores, participaron organizaciones como Grupal Fruit, del municipio de Algeciras, Cholupas del Huila, del municipio de Rivera, Corazón Amarillo S.A.S y Asoprofrug, del municipio de Suaza.

Así mismo hicieron presencia entidades como el SENA, Asohofrucol, Agrosavia, ICA, Cámara de Comercio del Huila, Sociedad de Ingenieros Agrónomos del Huila – SIAHUILA, y empresas exportadoras como OCATI, y Colombia Paradise.

Al cierre del evento se hizo la invitación a la próxima edición de Pasión Pasifloras – Tercer Congreso Mundial.