Una rodadita por el sur del Huila

Hace poquitos días me pegué la rodadita por el sur del Huila. En ese recorrido me reencontré con amigos y confirmé una vez más el enorme potencial que guarda nuestro departamento.

En Acevedo me pasó algo que me llenó el alma. Entre cafetales y charlas con los productores me topé con una noticia del medio de comunicación Portafolio que destacaba a este municipio como la capital cafetera especial de Colombia, porque allí se cultiva el café más premiado del país.

Y aquí va una confesión muy personal. Yo he probado ese café y como decimos coloquialmente eso no tiene pierde. Me puedo tomar los pocillos de café que quieran y siempre digo: uff, esto es café del Huila, café del bueno.

Según la nota de Portafolio, medio de comunicación especializado en finanzas y negocios, el café huilense se distingue por su diversidad de variedades como Castillo, Colombia, Caturra, Típica, Borbón y Tabí. Cada una le da a la taza un carácter distinto como: sabores más frutales, otros más dulces, otros más intensos. Y ojo a este dato, más del 74% de la población rural del Huila depende directamente de la caficultura y cerca del 53% de nuestras exportaciones son café.

De Acevedo seguí a Pitalito, donde conocí de cerca el emprendimiento ApiFit. Un grupo de jóvenes berracos que entendieron que sin abejas no hay vida. Hoy producen miel, polen, propóleo y jalea real y hasta han montado experiencias de apiturismo para que la gente viva en carne propia la importancia de estos polinizadores. Qué bueno que esto pase en el Huila, porque la FAO lo ha dicho clarito, más del 75 % de los cultivos alimentarios del mundo dependen de la polinización.

También estuve en Isnos, tierra de trapiches y de panela buena, de esa que nunca falta en el tinto, ni en la aguapanela con queso. Hoy son más de 6.000 hectáreas de caña las que se cultivan allá, generando alrededor de 10.000 empleos directos e indirectos y una producción que roza las 500 toneladas semanales.

Siempre soy feliz de volver al sur. Cada viaje me deja más claro que somos centro de atención de Colombia y el mundo. Nos ven por el café premiado, por la innovación de nuestros jóvenes, por la panela, por el cacao y por tantas bondades más.

Eso me llena de alegría, porque confirma lo que siempre hemos dicho con el pecho inflado, en el Huila hay talento, verraquera y un gran poder agrícola que merece ser reconocido.

—

Por: Sebastián Camilo Durán Cortés

Exconcejal más joven del Huila

Abogado