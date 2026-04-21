Colombia unida en democracia: el CNE presentó su estrategia para las elecciones presidenciales del 31 de mayo

El Consejo Nacional Electoral desplegó ante el país las herramientas, los mecanismos y la hoja de ruta para garantizar unas elecciones presidenciales legítimas, transparentes y con garantías.

Este miércoles, en Corferias, el Consejo Nacional Electoral presentó ante agrupaciones políticas, medios de comunicación y organizaciones de observación la estrategia integral que acompañará los comicios presidenciales del próximo 31 de mayo. Bajo el lema Colombia unida en democracia, la Corporación mostró al país el equipo, las herramientas y el compromiso institucional que respaldan un proceso electoral transparente, equitativo y confiable.

Uno de los ejes centrales del evento fue la presentación de la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, herramienta tecnológica diseñada para que las 13 campañas en contienda gestionen de manera ágil, segura y trazable la postulación de testigos electorales y auditores de sistemas; igualmente la herramienta permite a las organizaciones de observación electoral, postular observadores electorales para que la sociedad civil también ejerza control sobre el proceso electoral.

La plataforma de postulación de testigos electorales se encuentra disponible y estará abierta hasta el domingo 24 de mayo a las 11:59 pm, es decir, 8 días antes de la elección, cubriendo las más de 123 mil mesas que se habilitarán en Colombia y en el exterior.

Como referencia del alcance esperado, en las elecciones de Congreso de marzo pasado más de un millón de testigos fueron acreditados, junto a más de 10.000 auditores de sistemas, con una cobertura del 98,9% de las mesas. La meta para el 31 de mayo es llegar al 100% de las mesas habilitadas.

Escrutinios Nacionales

En el marco de los Escrutinios Nacionales, el presidente del CNE, magistrado Cristian Quiroz, informó que la Corporación continúa con el proceso de lectura de actas y, una vez se resuelvan las reclamaciones presentadas por testigos y apoderados de los partidos políticos sobre la circunscripción internacional de la Cámara de Representantes —un total de 216 mesas impugnadas—, así como los recursos de apelación de Chocó y Cundinamarca, que se encuentran en revisión se procederá a declarar la elección correspondiente.

El sistema de escrutinio ha funcionado correctamente, y la información registrada corresponde fielmente a la reportada por las comisiones escrutadoras.

Transparencia Financiera

El CNE reiteró las obligaciones en materia de financiación de campañas. Las organizaciones que participaron en las elecciones de Congreso y las consultas del 8 de marzo tienen plazo hasta el 8 de mayo de 2026 para presentar su informe consolidado de ingresos y gastos a través de la plataforma Cuentas Claras.

Para las campañas presidenciales de primera vuelta, el plazo es de dos meses contados a partir de la votación del 31 de mayo. Registrar cada peso invertido en campaña, señaló el magistrado Quiroz, es un acto de responsabilidad democrática y un compromiso ineludible con los millones de colombianos que merecen saber cómo se financia la política en el país.

Como cierre de la jornada, el CNE invitó a campañas presidenciales, Ministerio Público, organizaciones de observación y medios de comunicación al gran simulacro de la Plataforma Única, que se realizará el lunes 20 de abril a las 9:00 a.m. en la sede operativa del CNE.

En ese ejercicio se demostrarán públicamente las funcionalidades de la plataforma: parametrización de la elección, cargue de archivos con datos simulados, postulación de testigos y generación de credenciales digitales.