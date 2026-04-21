En el marco de la FILBo, se anunciarán este 22 de abril, los ganadores de la XI versión del Premio Nacional de Poesía Inédita 2026

Todo está listo para uno de los anuncios más esperados del calendario literario en Colombia. Este miércoles 22 de abril, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), se conocerán los tres ganadores de la XI versión del Premio Nacional de Poesía – Obra Inédita 2026.

La poesía colombiana tendrá un nuevo capítulo este miércoles 22 de abril a las 5:00 de la tarde, cuando en el Gran Salón C de Corferias —en el marco de la FILBo— se anuncien oficialmente los ganadores del Premio Nacional de Poesía – Obra Inédita 2026, un certamen que se ha consolidado como plataforma clave para descubrir nuevas voces literarias en el país.

Organizado por la Tertulia Literaria de Gloria Luz Gutiérrez, este premio, que se entrega de manera periódica y se ha mantenido desde su creación en 2005 como un impulso a la poesía emergente, reúne en cada edición a cientos de autores que buscan abrirse paso en el mundo editorial. A lo largo de su historia, ha contado con jurados y figuras destacadas de la literatura como Piedad Bonnett, Juan Gustavo Cobo Borda y Federico Díaz Granados, lo que refleja su relevancia dentro del panorama cultural colombiano.

En ediciones anteriores, el premio ha sido vitrina de talentos que hoy hacen parte del circuito literario nacional, consolidando una nueva generación de poetas que comenzaron precisamente como autores inéditos.

Para llegar a esta instancia final, los participantes tuvieron que cumplir con requisitos como: ser colombianos mayores de edad, no haber publicado previamente un libro de poesía y presentar una obra completamente inédita en español, con una extensión aproximada entre 60 y 100 páginas. Además, el proceso se realiza bajo criterios de anonimato y evaluación rigurosa por parte de un jurado especializado.

La convocatoria, que cerró el pasado 28 de febrero de 2026, recibió obras de todo el país, confirmando el creciente interés por la creación poética contemporánea.

Los tres ganadores recibirán no solo la publicación de sus libros —un paso fundamental en la carrera de cualquier escritor— sino también un incentivo económico: $30 millones para el primer lugar, $10 millones para el segundo y $5 millones para el tercero.

Para su directora, Gloria Luz Gutiérrez, la poesía sigue siendo una herramienta esencial en la vida contemporánea. “La poesía ilumina, te ayuda a salir de momentos oscuros… y también sirve para desahogar las angustias”, ha señalado sobre el impacto de este género en la sociedad.

La ceremonia de premiación, que tendrá lugar este miércoles en la FILBo, no solo marcará el reconocimiento a tres nuevas voces, sino que reafirma el papel de la poesía como un espacio de resistencia, emoción y renovación cultural. Con cada edición, el Premio Nacional de Poesía – Obra Inédita sigue demostrando que, en Colombia, la literatura joven no solo existe, sino que está más viva que nunca.