Una noche de Rock en Gigante

En la noche de este jueves, el municipio de Gigante disfrutó al ritmo del rock durante una jornada cargada de talento y música alternativa, en el marco del Festival Folclórico y de los Reinado Departamental y Popular del Cacao y del Café.

Seis agrupaciones locales y regionales se presentaron en el escenario principal, ofreciendo un repertorio que combinó clásicos del rock con composiciones propias.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la interpretación del Himno de Gigante en versión rock, que despertó la emoción y el orgullo entre los asistentes.

Las bandas participantes fueron: Fusión Acústica, Spectrox, Matambo Rock Band, Instinto, Academia Cultural Matambo, Acustic Rock y Citadino Blues & Rock. Cada una aportó su estilo, creando un ambiente diverso y vibrante que cautivó a la comunidad giganteña, la cual se fue sumando progresivamente al evento.

Este tipo de espacios buscan articular y visibilizar las diferentes expresiones artísticas y culturales que florecen en el territorio, fortaleciendo los procesos alternativos que dinamizan la vida cultural del municipio.

La programación del festival continúa este viernes con una jornada folclórica y cultural que incluirá la alborada, la celebración del Día del Campesino, talleres lúdicos de danza, desfile popular nocturno, presentación musical de Valerie Alejandra Castro y el baile popular con el grupo Baché.