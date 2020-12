Una mujer se casó con una maleta en Rusia

La mujer habría contado en un programa de televisión de su país que, aunque ha tenido relaciones con hombres en el pasado, siempre se sintió más atraída por los objetos que por las personas, y siempre fue más feliz en sus relaciones con las cosas.

“Mi fascinación por los objetos comenzó a los ocho años. Desde mi niñez creí que un alma está incrustada en las cosas, así como en todo lo que nos rodea. Creo en el animismo, que significa que hay vida en todo. Durante mi infancia y los primeros años de la adolescencia, me enamoré de lugares como el nuevo centro comercial que abrió en mi ciudad. Sabía que estaba mal y más allá de las normas de la sociedad”, reveló Gordon.

En cuanto al maletín con el que se casó, la rusa aseguró que no tenía idea de que terminarían juntos de esa manera. “Me empezó a gustar Gideon y poco a poco me di cuenta de que estaba enamorando de él. Querría mirarlo durante horas y sentir su presencia”.

“Compartimos nuestro primer abrazo y beso, y pasamos más tiempo juntos por las tardes y noches. Podríamos tener conversaciones filosóficas durante tres o cuatro horas. Nuestra conexión espiritual y comunicación se muestra telepáticamente. Lo escucho, y él me escucha, pero desde afuera parece un monólogo”, confesó Rain.

La mujer agregó que en 2017 se involucró sentimentalmente con un hombre, pero la relación se acabó porque no logró la misma conexión que ha llegado a tener con Gideon. “No estoy en contra de las relaciones entre las personas, pero nunca me he encontrado con una persona que pueda eclipsar mi atracción y llenar mi corazón de la misma manera que lo hace Gideon”.

Si bien al principio Rain no le contó a nadie sobre su relación, finalmente se abrió con algunos de sus amigos quienes, según ella, han sido muy comprensivos.

Después de cinco años juntos, Rain y Gideon se casaron y la pareja incluso tiene anillos de boda especiales con grabados individuales en ellos.

Por: www.lafm.com.co