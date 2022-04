Una idea para masticar: la mejor opción

Primeramente, quiero que escuchen una cosa, no hay mala comida. Tal vez habían esperado que hiciera una lista de comidas prohibidas, pero no lo voy a hacer. Si hay comidas beneficiosas y no beneficiosas. ¿Cuál es la diferencia? Es el momento en que dices a ti mismo “esta tal comida es prohibida”, ¿Qué es lo que va a estar volando en tu mente? esa comida misma.

Y no parará de volar por tu mente hasta que la consumas. De otra manera si dices a ti mismo “me gusta tal comida, pero no es beneficioso para mí, también me gusta tal comida y este si es beneficioso para mí”. ¿Cuál comida estarás más inclinada a comer? Son dos comidas que te gustan, ¿no suena más fácil elegir lo que es beneficioso?

En breve esta es la idea, pero la realidad no siempre es tan fácil. Primeramente, no todos han estado estudiando nutrición por las últimas dos décadas. Por eso muchas de las decisiones que tomas a diario al respecto de la comida están basadas, simplemente, en el poco entendimiento de los alimentos. Si estas leyendo eso estas tomando la primera decisión de aprender algo nuevo para tu bienestar y el de tu familia. Recuerda que anteriormente les motivé a dejar de ver la báscula.

Aunque es una realidad para muchos de querer ver los números bajar, de la báscula y de la talla de ropa, eso no necesariamente es el estándar para determinar si estas saludable o no. Hay sin número de personas que no parecen tan fuera de forma cuyos cuerpos no está recibiendo las nutrientes adecuadas y por eso no son saludables.

¿Qué quiero decir con eso? no vayas mirando a tu alrededor anhelando de tener el cuerpo de fulanito o fulanita. No sabes en el fondo de que están viviendo las otras personas a diario. Uno de los mandamientos en la Biblia dice “No Codiciaras” y eso es por una buena razón. Cuando miras a tu alrededor para comparar lo que otro tiene y tu no, eso solo genera insatisfacción, celos, envidia y hasta odio y al final no logras nada. Ninguno de estos sentimientos te va a llevar a un bienestar pleno.

¿Qué es lo que te va a llevar a un bienestar pleno? Tomando una mejor decisión a la vez. De dos opciones ¿Cuál es la mejor? Si logras decidir a tomar la mejor de las dos opciones, ¡lo lograste! Así es La Idea Para Masticar hoy: Elije la mejor opción. Cada vez que tomas una decisión de elegir la mejor de las opciones has logrado una pequeña victoria.

¡Felicidades! Una vida transformada no está ganada en una sola guerra, es lograda una decisión a la vez. Yo voy a estar contigo dándote un poco de conocimiento para ayudarte a elegir la mejor opción. Pero yo sé que puedes comenzar ya. En el fondo muchas de las decisiones que ha tomado podrían haber tenido una mejor opción.

Toma la mejor opción comenzando hoy. Pequeños cambios a diario hacen grandes cambios sobre el largo plazo. Entiende eso, no estamos hablando de caber en una talla más pequeña este fin de semana o la próxima. Estamos hablando de dormir mejor, de levantarse con más energía. Estoy hablando de un estilo de vida que te va a reducir el mal genio, dolores de cabeza, inflamación de coyunturas, piel seca y manchada. ¿Suena bien? Seguimos juntos esta vida llena de opciones para tomar.

—

Por: Laura Catherine Cuéllar

E-Mail: lauracatherine@mision-latina.org

Coach de Vida

Cape Coral, Florida – Estados Unidos