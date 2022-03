Una idea para masticar: estilo de vida

Hemos estado hablando de cómo aprovechar mejor la hora de comer en familia. Comenzamos con el desafío de quitar los teléfonos, tablets y el televisor a la hora de sentarse a la mesa del comedor y cómo entrar en una comunicación autentica donde tu puedas dejar tu huella amorosa y sabia sobre los corazones de tus hijos y familiares alrededor tuyo.

La esperanza es que ya estés disfrutando un ambiente distinto, y por supuesto, mejor que antes. Sigue adelante en esta tarea de vital importancia.

Ya que el bienestar emocional de tu familia está mejorando quiero enfocarme en el bienestar físico también. Yo lo veo de esta manera, si no hay paz en la mesa, ¿de qué sirve el mejor de los platos nutritivos y exquisitos? con el rencor todo sabe amargo.

Estoy hablando a dos culturas, la cultura hispana y la otra es la cultura americana. Tanto en la cultura hispana como en la cultura americana las cocinas varían drásticamente. Sin embargo, para poder concentrar la idea voy a generalizar un poco y traer mi propio componente a la mezcla.

Yo soy aficionada al tema de nutrición. No tengo título en mano, pero he estado estudiando ya hace más que 20 años en mi tiempo libre. En estas dos décadas de estudios yo he visto ola tras ola de nuevas dietas, nuevas estrategias para bajar de peso o mejorar la salud.

Un día el café es un desastre para el organismo, otro está llena de componentes de gran beneficio. Un día el huevo es cosa malvada y otro día los médicos nos manda a comer hasta dos al día para aprovechar de sus ricuras, proteínas y nutrientes. También he leído libros y artículos de tantos “expertos” que hablan en formas que se contradice drásticamente entre ellos.

La Idea Para Masticar hoy es: ¿Cómo comenzar un estilo de alimentación para mejorar la salud?

Seguramente tú que estás leyendo esto, hayas tenido la idea de bajar unas libras ya hace… mucho tiempo. ¿Por qué nada ha cambiado? ¿Por qué las dietas no me funcionan? Te pido un gigantesco favor, ¡Quita de tu vocabulario “DIETA”! Una dieta es para comenzar y terminar, y tan pronto como lo terminas, todo el peso vuelve y descubres que ha traído unos amigos de libras más.

Fijémonos en La Idea Para Masticar hoy. ¿Cómo iniciar un estilo de alimentación para mejorar la salud? Estamos hablando primero de COMENZAR, esto significa que no es de un día para otro. También significa que quien lo comienza eres tú y este comienzo no tiene un fin. Además, significa un proceso, paso por paso, día tras día, victoria tras victoria. 2. ESTILO: esta palabra es la antítesis de DIETA, es cambiar el chip del programa automático que dirige las decisiones que tomas respecto a los alimentos. 3. LA SALUD: No pienses en la báscula, ni te fijes en la talla de ropa que llevas. El punto más importante es vivir una vida de buena salud; no vivir para comer sino comer para vivir y disfrutar de las dos por todos los años de calidad que Dios tiene para ti.

¿Eso suena como algo que quieres para ti? ¿tu pareja? ¿tus hijos? Sígueme, te voy a guiar por pasos realísticos y alcanzables que van a reprogramar la forma en que te relacionas con la comida, y en el camino vas a disfrutar de la mejoría de tu salud y de toda la familia.

Hasta la próxima amigos.

—

Por: Laura Catherine Cuéllar

E-Mail: lauracatherine@mision-latina.org

Coach de Vida

Cape Coral, Florida – Estados Unidos