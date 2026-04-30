Cámara de Comercio del Huila, impulsó la Semana de la Innovación para activar la creatividad y fortalecer capacidades empresariales

En el marco de la agenda global promovida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) durante el mes de abril —orientada a destacar la creatividad, la innovación y la propiedad industrial— la Cámara de Comercio del Huila realizó la Semana de la Innovación, una iniciativa interna que desde hace tres años viene consolidándose como un espacio para vivir la innovación desde la práctica, la cultura organizacional y el aprendizaje activo.

A través de retos diarios de imaginación y creatividad, el grupo de innovación de la entidad cameral promovió dinámicas que fortalecen habilidades clave para la competitividad: trabajo colaborativo, solución de problemas en tiempo real y pensamiento creativo aplicado, cerrando la semana con un reto final tipo concurso, retroalimentación y un espacio de reconocimiento a los participantes.

Este año, la Semana se desarrolló bajo la temática “la creatividad y el ser humano”, con actividades experienciales como búsquedas de pistas, construcción de historias con Lego, ejercicios de visión personal y colectiva hacia 2026, y el fortalecimiento del programa Awiki, una dinámica que reta a los equipos a resolver desafíos creativos —incluso en la cocina— mientras entrenan su capacidad de coordinación y respuesta inmediata.

Al respecto, Johanna González, Líder de Innovación y Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio del Huila, señaló: “La innovación es creación, invención e imaginación, pero también es lo simple: mejorar un proceso, hacer las cosas bien y encontrar soluciones en el momento. Estos ejercicios estimulan la mente, rompen la monotonía y activan la energía productiva; cuando entrenamos la creatividad, el ser humano se siente más motivado, más útil y con mayor capacidad de generar ideas”.

González agregó que, más allá de una actividad puntual, este tipo de espacios buscan mantener activa la inventiva y avanzar, paso a paso, en una cultura regional que fortalezca la innovación como hábito y como ventaja para las empresas del Huila.