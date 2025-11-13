Una experiencia para soñar: Emma Colchón presenta su pop-up store en Bogotá

Del 15 al 30 de noviembre, disfruta ofertas especiales por tiempo limitado y prueba los colchones y almohadas Emma en su pop-up store.

De acuerdo con un informe sobre la industria de colchones en Colombia. El tamaño del mercado de colchones en el país alcanzó un valor aproximado de USD 358,64 millones en 2024.

Se estima que el mercado crezca a una tasa anual compuesta del 3,7% durante el periodo de pronóstico 2025-2034, para alcanzar un valor aproximado de USD 515,76 millones en 2034. Eventos comerciales como pop up store y temporadas de descuentos han cobrado relevancia en el sector, impulsando la demanda.

Es por eso que Emma Colchón apertura su pop up store, un espacio donde los visitantes podrán experimentar de primera mano la sensación de descanso, recorriendo un entorno diseñado para transformar sus noches y mejorar su bienestar diario, probando el confort de los mejores colchones y almohadas.

Donde podrán relajarse y sentir cómo su cuerpo encuentra el soporte perfecto mientras descubren la manera de descansar realmente bien. Igualmente, si las personas desean testear por más tiempo el producto, la compañía ofrece también un periodo de prueba de 100 noches.

‘’A partir del 15 de noviembre, los bogotanos tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única de descanso con ofertas especiales de Black Friday por tiempo limitado. Durante esta activación, los visitantes podrán probar directamente los colchones y almohadas Emma, descubriendo la comodidad y soporte que los caracterizan. La pop up store estará disponible hasta el 30 de noviembre en 3 piso del Centro comercial Titán Plaza, frente a Bath&Body Works, ofreciendo un espacio pensado para relajarse, comparar sensaciones y aprovechar beneficios exclusivos durante su visita’’, comentó Daniela Escalona, Marketing Manager de Emma Colchón.

Además, los asistentes recibirán asesoría personalizada de expertos en descanso, quienes los ayudarán a identificar el colchón ideal según su estilo de sueño y necesidades particulares. Así, elegir un buen descanso deja de ser una decisión al azar y se convierte en una elección consciente que impacta en la salud y la calidad de vida.

En este sentido, durante el periodo de Black Friday, quienes participen podrán acceder a beneficios exclusivos, descuentos especiales sobre productos seleccionados, paquetes con ahorro adicional y promociones directas en el lugar. También habrá regalos por compra, activaciones sorpresa y la opción de reservar su colchón con entrega a domicilio sin costo.

‘’Esta experiencia no es solo sobre productos, sino sobre entender la importancia de dormir bien. Cada detalle, desde la elección del colchón hasta la orientación profesional, está pensado para mostrar cómo un descanso de calidad influye en la energía, la concentración, el ánimo y el bienestar general’’, mencionó Escalona.

Finalmente, desde la compañía resaltan que, con esta iniciativa, se reafirma la oportunidad de acercarse a un descanso superior, combinando innovación, confort y beneficios exclusivos. Esta propuesta invita a redescubrir el valor del bienestar a través de un sueño reparador, donde cada detalle está pensado para transformar la rutina del descanso en una experiencia única.