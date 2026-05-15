«Un Viaje Ancestral»

Así se vivió en Bogotá el lanzamiento de la segunda edición de la Ruta Harold Tejada, un evento que este año recorrerá los municipios de Pitalito, Isnos y San Agustín, exaltando la riqueza cultural, turística y deportiva del sur del Huila.

Desde la Gobernación del Huila, a través de Inderhuila, se continúa apostándole a la realización de grandes eventos de talla nacional que fortalecen el deporte, dinamizan el turismo y promueven el desarrollo del departamento.

El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para seguir posicionando al departamento como escenario de grandes eventos deportivos y turísticos del país. El mandatario resaltó que la Ruta Harold Tejada representa el orgullo de la región y una oportunidad para mostrarle a Colombia la riqueza cultural y natural del sur del Huila.

Por su parte, Felipe Victoria señaló que desde Inderhuila se sigue trabajando para llevar eventos de gran nivel a cada rincón del departamento, generando oportunidades para los deportistas y fortaleciendo el turismo deportivo en el Huila.

Finalmente, el ciclista huilense Harold Tejada agradeció el respaldo institucional brindado para la realización del evento e invitó a todos los amantes del ciclismo y el deporte a participar de esta experiencia que permitirá disfrutar de los paisajes, la cultura y la pasión por el ciclismo en el sur del departamento.

📅 El próximo 25 de octubre, todos los caminos conducen al sur del Huila… ¡péguese la rodadita! 🚴‍♀️🔥