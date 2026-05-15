Concluyó con éxito el quinto Concurso Regional de Arbitraje

Con argumentos de alto nivel, estrategia oral y rigor técnico, el Huila volvió a convertirse en escenario académico de referencia para la formación jurídica del país.

La Cámara de Comercio del Huila, a través de su Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición, realizó con éxito la quinta versión del Concurso Regional de Arbitraje, con la participación de nueve grupos representantes de seis universidades.

Durante dos días, estudiantes de Derecho asumieron el reto de defender posiciones en audiencias simuladas y analizar un caso hipotético, fortaleciendo habilidades clave como redacción jurídica, argumentación y litigio oral, en torno al arbitraje como mecanismo alternativo de solución de conflictos.

En esta edición participaron estudiantes de la Universidad Antonio Nariño, Universidad de Ibagué, Fundación Universitaria Navarra, Universidad Cooperativa de Colombia – sede Neiva, Universidad Surcolombiana y la Universidad Libre de Colombia como universidad invitada.

Para la presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio del Huila, Lina Marcela Carrera, “esta quinta edición reafirma la consolidación de un proyecto académico creado para fortalecer en la región una cultura jurídica basada en el diálogo, la especialización y la solución pacífica de los conflictos”.

La directiva destacó que el concurso deja más que resultados: genera aprendizajes, vínculos académicos y una señal positiva para el territorio sobre la relevancia del arbitraje y los mecanismos alternativos como herramientas para construir convivencia y fortalecer el acceso a la justicia.

Se resaltó además el compromiso de las universidades participantes, el respaldo de los patrocinadores y el trabajo articulado del equipo del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición, liderado por Yira Marcela Chilatra Sánchez, así como el acompañamiento académico del Departamento de Derecho de la Empresa y de los Mercados de la Universidad Externado de Colombia y la Red Juvenil de Arbitraje.

“Vimos equipos muy fortalecidos, con una preparación destacada por parte de los estudiantes y el acompañamiento de sus entrenadores. Para la Cámara de Comercio del Huila es muy satisfactorio generar estos espacios académicos que fortalecen los mecanismos alternativos de solución de conflictos y motivan a las nuevas generaciones de abogados”, señaló Chilatra Sánchez.

Como parte de la agenda académica, el evento incluyó conferencias especializadas sobre arbitraje, derecho de la competencia y nuevas tecnologías, dirigidas a estudiantes, operadores jurídicos, empresarios y participantes del concurso.

Ganadores del Quinto Concurso Regional de Arbitraje

Tras la deliberación del jurado y la consolidación de los puntajes establecidos en el reglamento, los resultados fueron:

Primer puesto: Grupo 2 de la Universidad de Ibagué, integrado por Julián Alejandro Torres Castro, Luisa Fernanda Medina Díaz y Diana Marcela Carbonell, bajo la dirección del entrenador Manuel Alejandro Gallo Buriticá.

Grupo 2 de la Universidad de Ibagué, integrado por Julián Alejandro Torres Castro, Luisa Fernanda Medina Díaz y Diana Marcela Carbonell, bajo la dirección del entrenador Manuel Alejandro Gallo Buriticá. Segundo puesto: Grupo 1 de la Universidad Surcolombiana, conformado por Mariana Maje Díaz, María Catalina Bernate Méndez y Henry Alejandro Ramírez Guevara, bajo la orientación de la entrenadora Diana Beatriz Perdomo Corté.

Grupo 1 de la Universidad Surcolombiana, conformado por Mariana Maje Díaz, María Catalina Bernate Méndez y Henry Alejandro Ramírez Guevara, bajo la orientación de la entrenadora Diana Beatriz Perdomo Corté. Tercer puesto: Grupo 1 de la Universidad de Ibagué, integrado por Miguel Arturo Correa Pava y Nicolás Sandoval Uribe, dirigidos por el entrenador Jesús Hernando Toro Suárez.

Reconocimientos especiales