Sectores de la Alianza Verde, adhieren en el Huila a la campaña de Iván Cepeda y Aída Quilcué

La campaña presidencial de Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué, continúa fortaleciendo su respaldo en el Huila.

Este jueves se oficializó la adhesión de Armando Acuña, Natalia Caviedes, Óscar Páez —en representación de Andrea Padilla— y un importante sector del partido Alianza Verde, al proyecto político de la Alianza por la Vida.

La adhesión fortalece la construcción de una convergencia amplia entre sectores progresistas, ambientalistas y ciudadanos que hoy coinciden en la necesidad de defender la paz, la justicia social, la educación, la salud y la continuidad del cambio en Colombia.

Durante el encuentro, los dirigentes hicieron un llamado a la unidad de los sectores democráticos y alternativos de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Con este respaldo, la campaña de Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué, continúa consolidándose en el sur del país como una apuesta política de unidad, vida y transformación social.