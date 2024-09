Un avance prometedor para reducir y prevenir las enfermedades cardiovasculares en Colombia

Las enfermedades cardiovasculares, son la principal causa de muerte a nivel mundial [1] . En Colombia, el escenario es similar, en lo corrido del 2024 16,8% de las defunciones han estado relacionadas con enfermedades isquémicas del corazón y 6,3% con enfermedades cerebrovasculares, ocupando así el primer y segundo lugar entre las causas de muerte. [2]

. En Colombia, el escenario es similar, en lo corrido del 2024 16,8% de las defunciones han estado relacionadas con enfermedades isquémicas del corazón y 6,3% con enfermedades cerebrovasculares, ocupando así el primer y segundo lugar entre las causas de muerte. El colesterol LDL, conocido como «colesterol malo», es la causa de hasta 2.6 millones de muertes, según el Observatorio Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS). [3]

El INVIMA aprobó recientemente un nuevo medicamento de tecnología ARN de interferencia (ARNi) que permite reducir el LDL.

El “colesterol malo”, también conocido como LDL, o de baja densidad, es responsable de hasta 2.6 millones de muertes en el mundo.3 Si bien, no es el único factor de riesgo conocido para la aparición de enfermedades cardiovasculares, si es un “asesino silencioso” que no presenta síntomas visibles, por lo que su diagnóstico y tratamiento representan un desafío. Además, el colesterol LDL elevado puede desencadenar condiciones de atención inmediata como infartos, cardiopatías o ictus (ataques cerebrovasculares)[4].

En condiciones normales, el hígado atrapa y elimina el colesterol LDL de la sangre.[5] Sin embargo, cuando hay una sobreproducción de la proteína PCSK9, esta reduce el número de receptores disponibles, lo que impide que el hígado elimine eficazmente el “colesterol malo” de la sangre y, ante la exposición prolongada a altos niveles de colesterol LDL, este se acumula en las arterias, generando placas ateroescleróticas, enfermedad cardiovascular ateroesclerótica (ASCVD) y desencadenando eventos cardiovasculares mayores como infarto, ACV o enfermedad arterial periférica.[6]

La mayoría de los pacientes con altos niveles de colesterol LDL no experimentan síntomas, de allí que muchas personas no sean conscientes del alto riesgo de desarrollar una afección potencialmente mortal.6 Afortunadamente, el colesterol LDL es el factor de riesgo de ASCVD6 más fácilmente modificable.[7] Desafortunadamente, la reducción efectiva y sostenida del colesterol LDL sigue siendo un desafío, ya que el 80% de las personas con ASCVD no logran los objetivos de LDL recomendados por las guías o su especialista, solo con el consumo de estatinas[8] [9]

Ante estos desafíos, la innovación médica en salud cardiovascular ha entrado en la era de la terapia con ARN dando lugar a una nueva clase de medicamentos llamados pequeños ARN de interferencia (ARNi) que actúan selectivamente sobre el RNA mensajero de proteínas que desempeñan un papel clave en el manejo del colesterol.[10]

“La llegada de esta innovación en salud a nuestro país, es un paso fundamental para responder a las necesidades insatisfechas de los pacientes con enfermedad cardiovascular ateroesclerótica y ayudarles a vivir una vida más tranquila sabiendo que sus niveles de colesterol LDL están controlados de forma sostenida en el tiempo: tan solo en 2023, 37.709 personas fallecieron en Colombia, por enfermedades isquémicas del corazón y 14.166 por condiciones cerebrovasculares.[11]

Celebramos este avance prometedor que no solo significa un impacto positivo para la salud de los y las colombianas, sino que además representa un alivio a los costos asociados al tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, que hoy representan hasta un 40% del costo total de la atención en salud [12]”, señaló Sandra Cabezas, Presidenta Corporativa de Novartis Colombia.

—–

[1] American Colleg of Cardiology. New Study Reveals Latest Data on Global Burden of Cardiovascular Disease. Cardiovascular disease remains leading cause of death; urgent action is needed for a heart-healthy world. Diciembre 11, 2023. Disponible en: https://www.acc.org/About-ACC/Press-Releases/2023/12/11/18/48/New-Study-Reveals-Latest-Data-on-Global-Burden-of-Cardiovascular-Disease

[2] DANE. (2024). Estadísticas Vitales 2024. Recuperado de: bol-EEVV-Defunciones-Itrim2024.pdf (dane.gov.co)

[3] National Geographic. (10 de agosto, 2023) ¿Tienes el colesterol alto? Estos son los alimentos que debes incluir en tu dieta. Recuperado de : ¿Tienes el colesterol alto? Estos son los alimentos que debes incluir en tu dieta | National Geographic (nationalgeographicla.com)

[4] Johns Hopkins Medicine. (S.F). Cholesterol: 5 Thruths to know. https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/cholesterol-5-truths-to-know

[5]Stanford medicine (S.F) Anatomía y función del hígado. Recuperado de: https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anatomy-and-function-of-the-liver-90-P06162#:~:text=%C2%BFCu%C3%A1les%20son%20las%20funciones%20del,los%20intestinos%20atraviesa%20el%20h%C3%ADgado.

[6] Ference BA, Graham I, Tokgozoglu L, Catapano AL. Impact of Lipids on Cardiovascular Health: JACC Health Promotion Series. J Am Coll Cardiol. 2018;72(10):1141-1156.

[7] Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41(1):111-188

[8] Lansberg P, Lee A, Lee ZV, Subramaniam K, Setia S. Nonadherence to statins: individualized intervention strategies outside the pill box. Vasc Health Risk Manag. 2018;14:91-102.

[9] Bruckert E, Parhofer KG, Gonzalez-Juanatey JR, et al. Proportion of High-Risk/Very High-Risk Patients in Europe with Low-Density Lipoprotein Cholesterol at Target According to European Guidelines: A Systematic Review. Adv Ther. 2020;37(5):1724–1736.

[10] Mayo Clinic. (2015). PCSK9 inhibition: A game changer in cholesterol management. Recuperado de: https://www.mayoclinic.org/medical-professionals/cardiovascular-diseases/news/pcsk9-inhibition-a-game-changer-in-cholesterol-management/mac-20430713#:~:text=%22PCSK9%20inhibitors%20fill%20an%20obvious,Mayo%20Clinic%20in%20Rochester%2C%20Minnesota.

[11]DANE. (2023). Estadísticas vitales. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EEVV/pres-EEVV-Defunciones-IIItrim2023.pdf

[12] Stevens B, Pezzullo L, Verdian L, et al. La Carga Económica de las Enfermedades Cardiacas en América Latina. Póster presentado en el Congreso Mundial de Cardiología y Salud Cardiovascular, 2016, y en el portal de ConsultorSalud: https://consultorsalud.com/colombia-invierte-64-billones-al-ano-en-tratar-enfermedades-cardiacas/ [Consultado en octubre de 2023].