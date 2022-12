Trastornos digestivos más comunes en época de fiestas y cómo prevenirlos

Excesos, malas combinaciones y errores en almacenamiento, los principales desencadenantes.

Especialistas en nutrición de Doctoralia, la plataforma líder a nivel mundial que conecta a profesionales de la salud con pacientes, resaltan que la gastritis, el reflujo y el colon irritable son los trastornos digestivos más comunes entre los colombianos en estas épocas

Es casi inevitable. Durante la temporada de celebración de navidad y fin de año cambia la manera de alimentarse, hay exceso de comidas, su consumo en horarios no habituales y la elección de alimentos no frecuentes, entre otros, llevan a que se incrementen los trastornos digestivos.

En Colombia, de acuerdo con la nutricionista Daniela Ovallos, adscrita a Doctoralia, la plataforma que conecta a profesionales de la salud con pacientes, los problemas digestivos más frecuentes en esta época son: gastritis, reflujo y colon irritable, además de intoxicaciones por alimentos.

La nutricionista de Doctoralia entrega las principales recomendaciones para evitar que se presenten estos problemas.

“Lo primero, es que no les de miedo consumir los alimentos de la época porque hace parte también de un bienestar emocional, es una parte psicológica y social muy bonita que se vive en la época, pero necesitamos controlar el exceso; las porciones y las cantidades”, asegura.

Si me como uno, que sean máximo dos

Por ejemplo, los buñuelos que tienen harina y grasa en exceso al ser consumidos en gran cantidad hacen que nuestro estómago produzca más ácido clorhídrico, quizás nuestro esfínter esofágico no se cierra bien y viene el famoso reflujo, pesadez, llenura. Si me como solamente 1 ó 2 buñuelos no voy a sentir eso, pero si me como 7 o más, este excesivo consumo de grasa y harina refinada claramente me va a producir una dispepsia y posiblemente colon irritable que es una de las patologías más frecuentes ahora.

Ojo si ya sufre de estos problemas

Debemos controlar mucho las cantidades, una persona que tenga problemas digestivos preexistentes, es decir, si ya tiene gastritis, reflujo o colon irritable tiene que controlar el alcohol porque va a irritar mucho el sistema digestivo, tiene que controlar el consumo de grasas y tratar de seguir consumiendo frutas, verduras, agua para que su estómago no se sienta tan agredido con estos nuevos alimentos que está consumiendo.

No mezcle comida con licor

Es una mala combinación porque el alcohol irrita nuestro sistema digestivo y si también le sumamos comida excesiva en grasas y en azúcar vamos a tener problemas gástricos de inmediato. Si la persona ya tiene problemas gástricos también debe evitar mezclar picantes con grasas y evitar también las salsas.

Cuidado con el almacenamiento de los alimentos que sobraron

Si quiero guardar comida que quedó para el siguiente día lo primero que debo hacer es dejar que esos alimentos lleguen a temperatura ambiente, y ahí si refrigerar en un recipiente hermético para evitar que los microorganismos que estén en el ambiente y en la nevera también se pasen al alimento.

Si la comida va a durar más de un día debo congelar. Cuando el alimento está congelado puede esperar de dos a cuatro días, cuando está en refrigeración es de un día para otro.

Al sacar de refrigeración tengo que dejar que el alimento saque un poco el frío de la nevera y ahí si lo caliento bastante antes de consumirlo. Los alimentos que salen de refrigeración y son calentados no se pueden volver a refrigerar o congelar, ese alimento ya se debe desechar porque esto hace que se proliferen las bacterias dañinas o patógenas. Si les queda mucho alimento lo que tienen que hacer es porcionar para congelar con el fin de sacar solo la porción que van a consumir.

Recomendaciones después de haber comido mucho

Retomar actividad física, hidratarse muy bien, si sienten que de pronto tienen mucha pesadez, mucha llenura no se obliguen a comer, esperen un tiempo, el ayuno funciona muy bien cuando hay problemas digestivos, si el cuerpo no pide alimentos no hay que proporcionarle ya que el día anterior se consumió bastante, es mejor darle tiempo a la digestión de regularse y ahí si volver a iniciar la alimentación.

Atentos a las intoxicaciones

Las intoxicaciones también se dan debido al exceso y al consumir de alimentos mal manipulados, esos que dejamos de un día para otro, que no refrigeramos, por no saber cómo sacar de refrigeración y calentar, esto hace que los alimentos se vuelvan susceptibles a que los microorganismos, proliferen y causen intoxicaciones y por eso vemos muchas intoxicaciones alimentarias en esta época.

Los síntomas más frecuentes de las intoxicaciones por alimentos son vómito y/o diarrea recurrente. Cuando estas dos condiciones se vuelven incontrolables, se debe acudir al médico porque puede haber deshidratación y eso puede traer problemas más graves para la salud. También es importante estar atentos si se presentan erupciones cutáneas como salpullido o ronchas

