Tras 50 años, la inmunización ha salvado cada día 6 vidas por minuto

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, las vacunas representan uno de los mayores logros de la humanidad, pues, desde 1974 han permitido salvar al menos 154 millones de vidas.1

Bajo el lema ‘La inmunización para todas las personas es humanamente posible’,1 la Organización Panamericana de la Salud, OPS, junto con los países y territorios de la Región de las Américas y sus socios, celebran del 26 de abril al 3 de mayo de 2025, la 23ª Semana de Vacunación en las Américas, SVA, y la 14ª Semana Mundial de Inmunización con el llamado a la acción: Tu decisión marca la diferencia: Inmunización para todos.[i]

Se debe entender que la vacunación va más allá de ser una responsabilidad individual, es un imperativo social, colectivo, de desarrollo internacional y compromiso institucional.[ii] Según la OMS, uno de los diez riesgos para la salud pública mundial es la reticencia a las vacunas,3 de ahí que, el concepto de «decisión» de la campaña de este año, tenga como objetivo recordar mediante un mensaje claro, familiar y positivo el impacto que tienen nuestras decisiones, en salud pública.[iii]

Que esta semana sea un motivo para garantizar que aún más niños, adolescentes y adultos; y sus comunidades estén protegidos contra enfermedades prevenibles mediante la vacunación.1 Al igual que el acceso al agua potable y a un buen saneamiento, las vacunas protegen a nuestras comunidades y ayudan a garantizar que las personas sanas se mantengan saludables, productivas y activas.[iv]

“En Pfizer nuestra aspiración es transformar radicalmente la prevención de enfermedades infecciosas para que personas de todas las edades puedan vivir más tiempo y con mejor salud, por eso, nos unimos a la campaña de la OPS, alineada con la “Iniciativa para la Eliminación”, cuyo objetivo es acelerar la erradicación de más de 30 enfermedades transmisibles y afecciones relacionadas para 2030, 11 de las cuales son enfermedades prevenibles mediante vacunación”,2 señala Sinan Atlig, presidente de Pfizer en América Latina y Líder de la Organización Comercial de Mercados Emergentes.

Es de destacar que la OPS se enfoca en la importancia de la inmunización durante el curso de la vida, pues esto ayuda a optimizar la salud y determinar los momentos clave para obtener los máximos beneficios de prevención de las enfermedades a diferentes edades, entre generaciones y en sus comunidades.[v]

La inmunización es un componente esencial de la atención primaria de salud, un derecho humano incuestionable y una de las mejores acciones en seguridad sanitaria mundial, pues, previene cada año entre 3.5 y 5 millones de defunciones por enfermedades prevenibles, y es un instrumento vital para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos.[vi]

Inmunización en grupos de alto riesgo

Algunas enfermedades prevenibles con vacunas pueden tener complicaciones graves o incluso provocar otras enfermedades más adelante. Para estas, la vacunación brinda protección no solo contra la enfermedad misma, sino también contra las peligrosas complicaciones o consecuencias que puede tener.[vii]

Se deben identificar las etapas o factores fundamentales de inmunización, como, la edad, en niños, adultos y adultos mayores, viajes internacionales, en el periodo de embarazo, y personas con las siguientes condiciones de salud:[viii]

Las personas con diabetes, tipo 1 y tipo 2, tienen un mayor riesgo de presentar problemas graves, como hospitalización o muerte, a causa de ciertas enfermedades prevenibles con vacunas.

Enfermedad cardiaca, accidente cerebrovascular u otras enfermedades cardiovasculares. Las personas con enfermedades cardiacas y aquellas que han tenido un accidente cerebrovascular tienen mayor riesgo de presentar problemas o complicaciones graves a causa de ciertas enfermedades prevenibles mediante la inmunización. Otras enfermedades prevenibles con vacunas, como la influenza, pueden incluso aumentar el riesgo de tener otro ataque cardiaco.

Las personas con enfermedades cardiacas y aquellas que han tenido un accidente cerebrovascular tienen mayor riesgo de presentar problemas o complicaciones graves a causa de ciertas enfermedades prevenibles mediante la inmunización. Otras enfermedades prevenibles con vacunas, como la influenza, pueden incluso aumentar el riesgo de tener otro ataque cardiaco. Enfermedad del Hígado. La inmunización es particularmente vital para las personas con afecciones como enfermedad del hígado. Vacunarse es una de las formas más seguras de proteger la salud de personas con esta afección.

La inmunización es particularmente vital para las personas con afecciones como enfermedad del hígado. Vacunarse es una de las formas más seguras de proteger la salud de personas con esta afección. Enfermedades de los pulmones. Las personas con una enfermedad de los pulmones (incluido el asma o epoc) tienen un mayor riesgo de presentar problemas graves, como hospitalización o muerte, a causa de ciertas enfermedades prevenibles con vacunas.

Las personas con una enfermedad de los pulmones (incluido el asma o epoc) tienen un mayor riesgo de presentar problemas graves, como hospitalización o muerte, a causa de ciertas enfermedades prevenibles con vacunas. Pacientes Oncológicos: Las enfermedades infecciosas son causas importantes de morbilidad y mortalidad en pacientes con cáncer,[ix] de ahí la necesidad de optimizar la vacunación como un elemento clave en la atención de estos pacientes.[x] Mantener al día las coberturas en inmunización garantizan la protección de las personas frente a múltiples infecciones, especialmente de aquellos más vulnerables como inmunodeprimidos o pacientes oncológicos.[xi]

A estas se suman, la enfermedad renal, sistema inmunitario debilitado, enfermedad asociada con el mal funcionamiento del bazo, entre otras.8

Hoy en día, muchas personas se benefician de la inmunización como medida de prevención de enfermedades infecciosas en todas las etapas de la vida, desde bebés hasta adultos mayores. Nuestra amplia trayectoria en investigación y desarrollo de vacunas se remonta a más de un siglo.

A lo largo de los años, Pfizer ha desempeñado un papel fundamental en la eliminación de enfermedades infecciosas mortales a nivel mundial; nos enorgullecemos de nuestras contribuciones a este profundo impacto en la salud pública, afirma Graciela Morales, vicepresidenta del Área Médica para Vacunas en Mercados Emergentes de Pfizer.

